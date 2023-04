Sarno. Incivili in azione sul Monte Saretto, sindaco indignato

Sarno. Incivili in azione sul Monte Saretto e il sindaco Canfora esprime indignazione per la mancanza di rispetto verso questi luoghi

Sarno. Incivili in azione sul Monte Saretto e il sindaco Giuseppe Canfora esprime la sua indignazione per la mancanza di rispetto verso questi luoghi ritenuti, a giusta guisa, un patrimonio naturale da salvaguardare. Le tracce del pessimo stato dei luoghi sono state riscontrate durante una vasta operazione di pulizia straordinaria, voluta dall’amministrazione comunale, per preservare le bellezze naturali della montagna che si affaccia sulla città, per tutelare i suoi sentieri e i percorsi che rappresentano un punto di riferimento importante per la comunità tutta.







Una presa d’atto

È stato preso atto che incivili non rispettano la natura e utilizzano la zona collinare per sversare rifiuti ingombranti e materiali di ogni genere. L’intervento di bonifica e pulizia è stato ripreso dal sindaco Canfora sulla sua pagina social istituzionale. Il degrado interessa anche altre zone, in particolare le vasche sopra la pineta. Molti cittadini sottolineano la difficoltà a far ritirare “i rifiuti ingombranti” favorendo in qualunque declinazione il conferimento indiscriminato.

ReCro