Paganese-Cassino 6-1. Al Marcello Torre di Pagani la squadra di mister Giampà non sbaglia e trova 3 punti fondamentali, considerando la sconfitta della Casertana nella giornata di ieri.

Paganese-Cassino 6-1: la cronaca del match

Gara che inizia subito con tanto nervosismo in campo: prima viene strappata la maglia a De Felice, ma l’arbitro non non denota nessuna irregolarità; successivamente proprio l’11 azzurrostellato reagisce e si becca l’ammonizione. La prima occasione, però, arriva al 7′ con un traversone di D’Agostino, respinto dalla retroguardia ospite, e sulla ribattuta arriva Verna che calcia alto. Nonostante il nervosismo è un assedio azzurrostellato; al 16, infatti, arriva il meritato vantaggio. Del Gesso recupera palla sulla trequarti, serve il 10 della Paganese che con tiro chirurgico buca Campisi e porta i suoi in vantaggio. La risposta del Cassino arriva al 22′ con un tiro dal limite di Cavaliere che Moro blocca in 2 tempi.

La squadra di mister Giampà continua a macinare gioco e alla mezz’ora trova il raddoppio: Faiello si libera di un avversario nell’area di rigore, serve Verna al limite che con un diagonale trova il raddoppio. Passano 7 minuti ed il Mago D’Agostino mostra un colpo dei suoi: ripartenza azzurrostellata condotta dal numero 10 che arriva al limite ed ancora con un destro micidiale buca Campisi per la terza volta. Il Cassino approfitta di un momento di black-out ed al quarto minuto di recupero accorcia le distanze con Ingretolli.

La ripresa inizia con la Paganese ancora in attacco e dopo l’ennesima palla recuperata sulla trequarti De Felice con un mancino a giro trova il sedicesimo centro stagionale. Al 56′ Maggio scappa via ad un avversario e viene travolto in area, per il direttore di gara è rigore: dagli 11 metri si presenta proprio il numero 9 che realizza e fa 5-1. I padroni di casa gestiscono ed al primo corner della gara trova addirittura il sesto gol: battuta di D’Agostino, Maggio svetta più alto di tutti e sigla la doppietta personale. La gara non regala più emozioni e si aspetta solo il triplice fischio. Nel finale da segnalare 2 gol di Mazzaroppi, entrambi però in fuorigioco ed annullati. Dopo 7 minuti di recupero la gara termina 6-1 e la Paganese continua a volare con l’obiettivo sempre più chiaro che si chiama Serie C.

Paganese-Cassino 6-1: il tabellino

PAGANESE: Moro, Cipolla (54′ Brugnano (79′ Sicurella)), Di Somma, Maccherini, Fois, Verna, Del Gesso (73′ Iuliano), Faiello (69′ Semonella), De Felice (73′ Campanile), Maggio, D’Agostino. A disposizione: Grimaldi, Pinestro, Cusumano, Dioh. All. Giampà

CASSINO: Campisi, Raucci (67′ Maciariello), Donnarumma (49′ Tomassi), Orlando, Lucchese, Gallo, Mazzaroppi, Darboe (57′ Tribelli), Ingretolli, Cavaliere, Cardillo (57′ D’Alessandris). A disposizione: Della Pietra, Plini, Pompei, Evangelista, Ceccarelli. All. Fiorini

RETI: 16′, 37′ D’Agostino (P), 30′ Verna (P), 45’+4′ Ingretolli (C), 50′ De Felice (P), 57′, 70′ Maggio rig. (P).

AMMONITI: De Felice (P), Del Gesso (P), Mazzaroppi (C), Di Somma (P).

ANGOLI: 1-6

RECUPERO: 2’pt, 7’st.