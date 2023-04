Uomo trovato senza vita in strada, già al lavoro gli inquirenti

Gli inquirenti sono già al lavoro, per far luce sulla morte di un uomo di 49 anni trovato morto non lontano dalla sua abitazione.

I soccorsi

Il fatto é accaduto a Domicella, in provincia di Avellino e a segnalare l’accaduto é stato un amico della vittima. Nella serata di ieri ha trovato il corpo del suo amico, all’ingresso dell’abitazione dove viveva. Ha allertato i soccorsi, ma questi giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dell’uomo.

Le indagini

Intervenuti anche i carabinieri. L’abitazione, in cui l’uomo viveva da solo, è stata posta sotto sequestro. Le indagini per ora non escludono alcuna pista, anche se non sarebbero emersi elementi su un contesto di violenza.