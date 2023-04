CasaGarage, lifestyle, design ed automotive

CasaGarage, progettazione di arredamenti e spazi che uniscono lifestyle, design ed automotive.

Non più solo un mezzo di trasporto: l’auto, affidata ai designer Giacomo Lazzaro ed Edoardo Antonelli, uniti dall’amore per l’automotive, viene interpretata come arredamento di design, ripensando lo spazio che la circonda in sua funzione. In questo modo l’appassionato può viverla ogni giorno come parte integrante della propria vita.

Il team è specializzato nella progettazione di pezzi su misura ed è in grado di coprire l’intero processo creativo, dallo sketch alla realizzazione del prodotto finito. Il tutto mantenendo sempre un’etica sostenibile sia nella scelta dei materiali che nel riuso di elementi di arredo e di cultura automobilistica.

CasaGarage collabora alla realizzazione di eventi per appassionati e proprietari di automobili, anche con il set design, ossia la progettazione di ambienti dove si uniscono elementi di arredo artigianali con prodotti di altre aziende allestendoli attorno ad auto e moto.

Grande successo per il redesign dell’iconica Renault 5 per unire il concetto di interior design automotive a quello domestico presentato all’ultimo Salone del Mobile di Milano. Una showcar funzionante al 100% e ripensata totalmente usando materiali, finiture e prodotti di altissima qualità e Made in Italy. Gli interni sono stati rivestiti con pregiati tessuti di Decobel che, assieme al parquet posato a pavimento ed alle applique disegnate su misura in collaborazione con Estro, creano un ambiente caldo e confortevole. L’esterno è stato completamente riverniciato con una speciale vernice che, grazie ad una texture pronunciata, richiama un vero e proprio muro intonacato. Tre le diverse tonalità utilizzate per donare alla piccola R5 uno stile inconfondibile.

Procar, invece, è la prima CasaGarage, nata dal desiderio di un appassionato di realizzare uno spazio per vivere a pieno la propria collezione privata e quella dell’ex Team di Rally Procar che vanta dell’ufficialità Subaru e Abarth. Un focus unico, vivere le auto (fino a quel momento parcheggiate in un magazzino) come parte dell’arredamento, dando la possibilità di accomodarsi, leggere riviste e condividere questa passione nel comfort di un salotto.

La visione innovativa e sperimentale del team pistoiese, nata dal rispetto dell’architettura esistente ricavata in una vecchia bulloneria meccanica degli anni Cinquanta di oltre 900 mq, ha prodotto numerosi ambienti: sala d’ingresso, biblioteca, zona carico/scarico macchine, show-room, officina, sala coppe, videoteca, archivio e magazzino ricambi. Per non dare staticità alle macchine, è stato essenziale studiare come poterle fare uscire ed entrare liberamente, calcolando gli angoli di sterzata e le disposizioni di parcheggio.

Sono state create apposite “corsie stradali” complete di indicazioni e spartitraffico arricchendole con pedane in frassino levigato. Completano il tutto arredi dallo spirito “Green” (utilizzando materiali ecosostenibili, o materiali di recupero), scrivanie con scocche di automobili e supporti con colorazioni di livree automobilistiche, piante esotiche che riescono perfettamente a fondersi con l’ambiente fiorendo e purificando l’aria.

L’innovativa capacità di trasformare lo spazio architettonico in una visione automobilistica d’interni si fonde con un plus valore immateriale, quello che consente di respirare il profumo delle gare e la passione per l’auto generando emozioni. Il duo creativo è pronto ad accogliere nuove sfide artistiche, magari lavorando sulla sublimazione di altri mezzi di trasporto.