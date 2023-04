Nocera Inferiore. Comune, nominati 12 responsabili

Dodici nuovi responsabili per le posizioni organizzative. Sono stati firmati i decreti di nomina. Nomi nuovi accanto alle conferme. Nel settore Lavori pubblici c’è Mario Ferrante per servizi Manutenzione e cura della città, Cimitero, Idrico, Patrimonio, Gestione immobili, Erp; Alfonso Adamo sarà responsabile del servizio Sistemi informativi. Per il settore Economico finanziario, nominati Laura Pellegrino per i servizi Sviluppo economico e Commerciale, Suap, Tributi connessi alle attività produttive; Rosario La Monica per i servizi: Programmazione economica, Bilancio, Dup, Ragioneria.













Altre nomine

Nelle posizioni organizzative del settore Territorio e Ambiente, coordinato dal dirigente Giovanni Lanzuise. Sono stati nominati Simona Pulsinelli per i servizi Ambiente, Ecologia, Verde pubblico e Sanità; Francesco Ruocco per i servizi Edilizia privata e Sue; Adele Stanzione per i servizi Protezione civile, Antiabusivismo e Condono; Antonio Giordano per il servizio Ufficio di Piano. Per il settore Socio formativo la posizione organizzativa sarà ricoperta da Rosa Montuori. Tre i decreti di posizione organizzativa per il settore Affari generali: Palmina Smaldone per i servizi Demografici, Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva; Linda Giovanna Vacchiano per Servizio legale, Avvocatura e Contenzioso tributario; Carmine Pellegrino per Affari generali, Staff e Segreteria. La fonte è “La Città”.