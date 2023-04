Sant’Egidio del Monte Albino. Riprendono i lavori alla rampa autostradale (video)

Sant'Egidio del Monte Albino. Riprendono i lavori per il completamento della rampa autostradale dell’A3 in direzione Napoli.

Riprendono i lavori per il completamento della rampa autostradale dell’A3 in direzione Napoli. Nelle scorse ore i tecnici del gestore della rete del gas hanno iniziato l’opera di intervento del gasdotto che impediva il proseguo dei lavori dell’infrastruttura in costruzione in località Pagliarone a Sant’Egidio del Monte Albino.

Lo stop tecnico

Lavori rallentati proprio da questo inconveniente che hanno ridefinito il crono programma facendo slittare notevolmente i tempi di ultimazione della rampa previsti per la primavera dello scorso anno. Un ostacolo non prevedibile che ora sarà rimosso consentendo una accelerata dei lavori. L’Opera attesa è strategica per la circolazione tra Sant’Egidio, Angri e Sant’Antonio Abate.

Il servizio è di Aldo Severino