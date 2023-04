Scafati. Alfarano si laurea in Danimarca con una tesi sulla “Anardi”

Si laurea in Danimarca con una tesi sull’Associazione Medica Societa’ Scientifica Anardi, “la più antica d’Italia nel suo genere”. È la storia del giovane scafatese Sergio Alfarano che il 27 gennaio 2023 si è laureato in Marketing Management presso la Copenhagen Business Academy, nella sede del quartiere di Søerne, in Danimarca.

“Durante il mio percorso di studi – dice Alfarano – ho avuto l’onore di lavorare sul progetto di studio dell’Associazione Anardi, accompagnato dal mio relatore e tutor, il professor Mattias Wärn. Il professor Wärn ha un profilo professionale internazionale, con trent’anni di esperienza nell’aiutare aziende a migliorare in diversi aspetti, particolarmente economici e organizzativi, ed è rimasto colpito dal lavoro svolto dai medici e dai membri dell’associazione”.













Il percorso

“Il mio percorso di studio – continua – è durato due anni, interamente in inglese, e si è concluso con sei mesi tra apprendistato e tesi, dedicati all’analisi della struttura, degli eventi e delle operazioni dell’associazione”.







La scelta di Sergio

“Ho scelto l’ANARDI come progetto di studio per vari fattori di prestigio e autenticità nella divulgazione scientifica – spiega – essendo l’ANARDI la più antica organizzazione italiana del suo genere, ho provato grande orgoglio nel poterla studiare, e curiosità nel vedere come sia possibile gestire, in tempi moderni, un’organizzazione no-profit così prestigiosa e complessa del Sud Italia, che rimane neutrale ad aspetti politici, e fornisce divulgazione scientifica di altissimo livello, attiva inoltre anche nel campo sociale su temi molto sensibili” dice Sergio.

Aldo Severino