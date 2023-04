Al via le domande contributo canone locazione. L’avviso del sindaco De Maio

Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. La misura della Regione Campania per ottenere i contributi per l’anno 2022 ad integrazione dei canoni di locazione.

Il bando

È stato diffuso dalla Regione Campania il Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’annualità 2022. La misura è rivolta a coloro che abbiano un ISEE ordinario o corrente il cui importo non superi: € 13.659,88 per la Fascia “A”; € 22.500,00 per la Fascia “B”.

I requisiti

Il richiedente deve risultare titolare per l’anno 2022 di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile sito in Regione Campania adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel periodo di riferimento, regolarmente registrato.

Le domande

Le domande possono essere presentate dal 5 aprile e fino al 10 maggio. Il contributo deve essere richiesto esclusivamente dall’intestatario del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell’alloggio, unicamente tramite procedura on line, a questo indirizzo: https://bandofitti2022.regione.campania.it/0a2a0585-8732-15d1-8187-32ef05070001, autenticandosi con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La comunicazione degli assessori

L’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino, unitamente alla consigliera delegata Annarita Ferrara e al presidente della Commissione Politiche Sociali Alfonso Romano, ricordano che le somme spettanti a ciascun beneficiario saranno erogate esclusivamente mediante accredito su c/c bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste italiane, o su carte prepagate ricaricabili dotate di codice IBAN, purché intestati o cointestati al richiedente.

Le parole del sindaco

«Una misura importante prevista dalla Regione Campania, come Amministrazione Comunale ci impegneremo a darne la più ampia diffusione, conoscendo le difficoltà che tanti cittadini vivono» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.