Pagani. Degrado in città, nuovo allarme

Gli ultimi casi segnalati, ed anche denunciati, in via Barbazzano e in via Trento, si cerca un freno all'inciviltà dei cittadini del territorio non solo di Pagani

Ricominciano le segnalazioni di degrado nella città di Pagani, pronto l’intervento dell’amministrazione comunale in località Barbazzano. Non si ferma l’onda di maleducazione civica, che produce nella città di Pagani continui piccoli ecomostri formati da rifiuti speciali e non solo.

Via Barbazzano

L’ultimo grave esempio in via Barbazzano, dove ingombranti ma anche semplici buste di indifferenziato sono state stanziate per diversi giorni all’altezza del civico 61. Una brutta immagine, soprattutto perché tutto il materiale è arrivato ad addossarsi alle pareti delle abitazioni, creando un vero e proprio sconcerto tra la cittadinanza, che ha deciso così di denunciare la situazione ormai invasi anche da insetti di ogni tipo, un brutto presentimento in vista delle stagioni più calde. È stata inviata così una missiva alla Procura della Repubblica e alla locale Tenenza dei Carabinieri, con tanto di comunicazioni che sono arrivate anche a palazzo San Carlo. L’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco ha voluto fare sapere di essere già intervenuto sul luogo, provvedendo alla dovuta rimozione. Per il futuro i residenti chiedono però alcuni accorgimenti, tra tutti lo spostamento dei relativi cassonetti, possibilmente in una zona coperta da videosorveglianza. La stessa cittadinanza si è proposta ad aiutare l’eventuale acquisto di telecamere, anche visto che a prescindere dalla pulizia località Barbazzano è caratterizzata da un continuo ritorno del fenomeno. Un caso che però appartiene sporadicamente a tutto il territorio paganese, violato una continuazione dai propri cittadini e da malintenzionati dei comuni limitrofi, che pensano di trovare in Pagani luogo sicuro per sversamenti illegali.

Via Trento

Un altro caso simile si registra in via Trento, dove l’immondizia negli ultimi giorni è arrivata ad invadere le strade. Fattore scatenante dell’episodio il vento improvviso degli ultimi giorni, che hanno alzato diversi cumuli di rifiuti sparsi sul territorio. A denunciare la situazione della strada il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Calce:” Sono più di dieci giorni che la strada si presenta in condizioni pietose. Ormai cartacce e rifiuti di piccola massa sono arrivati a diventare un tutt’uno con i vicini canali e con i marciapiedi. Si denuncia la mancanza di interventi di spazzamento nell’area, oltre che di mancato controllo visto che anche in questa strada si possono registrare piccoli cumuli di rifiuti ingombranti”.

Ancora tanta inciviltà

Un disastro diffuso che secondo il consigliere comunale di opposizione non vive solo di mancanza di civiltà:” Abbiamo dati di raccolta differenziata bassissima, ma ci si aspetterebbe una reazione da parte dell’ente. Invece siamo ancora costretti a non sapere chi sia l’amministratore unico della Sam. Nel frattempo la città chiede risposte e tutele, e ha bisogno di controllo e anche di sensibilizzazione. Consiglio caldamente l’utilizzo di strumenti come le applicazioni di denuncia di microdiscariche, uno strumento utile anche per iniziare a mappare in maniera continuativa il fenomeno in città, armandosi delle soluzioni più adatte ad ogni caso specifico”.