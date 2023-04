Pagani. Festa della Madonna delle Galline, accrediti per la stampa

“In vista dei festeggiamenti per la Madonna del Carmelo “detta delle Galline” che si terranno dal 14 al 17 aprile 2023, abbiamo previsto la possibilità per la stampa e per foto/video reporter, di accedere alla casa comunale (Palazzo San Carlo) il venerdì pomeriggio per il rito di apertura del Santuario della Vergine, previsto per le ore 18. Perché voi abbiate una visuale favorevole per foto e video, avrete accesso ai balconcini siti al secondo piano di Palazzo San Carlo.

L’accesso è previsto dalle ore 15.30 entro le 16.30 per favorire l’organizzazione delle varie postazioni. Per avere accesso è necessario accreditarsi, rispondendo a questa email con nome e cognome, testata e numero di cellulare – per un massimo di due accessi per ogni testata/blog/studio fotografico

La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre martedì 11 aprile 2023.Il vostro riferimento sarà l’ufficio stampa del sindaco De Prisco. Dott.ssa Martina Nacchio Tel. 3891572745. Per qualsiasi informazione ulteriore potete fare riferimento a questo contatto telefonico e all’indirizzo email”.

Comunicazione Staff del Sindaco di Pagani