Pagani. Il conducente tiktoker nel mirino dell’azienda

Busitalia annuncia che sarà valutato il comportamento di Raffaele Ficuciello, l’autista di Nocera Inferiore che venerdì scorso aveva, a giusta guisa, denunciato problemi alla viabilità nei pressi di piazza Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Pagani, contestando a mezzo social sul popolare TikTok il sindaco Raffaele Maria De Prisco e degli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Lucio D’Apolito.













Valutazione del comportamento

“Il comportamento dell’autista tiktoker è all’attenzione del direttore delle risorse umane” Antonio Barbarino scrive oggi il quotidiano “La Città”. Si va oltre le critiche, pronunciate comunque mentre indossava la divisa di Busitalia, e quindi dando un valore alle stesse sulla scorta del lavoro svolto per conto dell’azienda. Il conducente di un bus della linea 83 Scafati – Fisciano, giunto in via Ferrante sarebbe sceso iniziando a riprendere una fila di auto nell’area destinata alla fermata del mezzo pubblico. Una critica che in sé appare condivisibile contro l’incivile sosta dei veicoli in un’area di divieto, resta in dubbio il linguaggio colorito e le parole usate nei confronti del primo cittadino manifestato durante l’orario di servizio e in divisa. Ora l’azienda di trasporto pubblico dovrà valutare il comportamento del dipendente.







Una polemica “utile”

La polemica mette in evidenza, comunque, la necessità di sanzionare e rimuove, ove possibile, i veicoli che sostano nell’area della fermata del bus a Pagani, abitudine diffusa anche in altri centri dell’Agro, che spesso sono un vero pericolo l’incolumità dei viaggiatori del servizio pubblico.