Sant’Antonio Abate. L’ultimo commosso saluto al piccolo Giovanni

A Sant’Antonio Abate, una folla commossa si è raccolta in preghiera per l’ultimo saluto al piccolo Giovanni, lo sfortunato bambino, deceduto nell’aula magna della scuola, mentre svolgeva attività fisica.

Lutto cittadino

I funerali si sono svolti presso la Parrocchia in piazza della Libertà. L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui ha avuto luogo la cerimonia funebre. Un’intera comunità ha vissuto in questi giorni un dolore tremendo e si è stretta intorno alla famiglia che è stata segnata da un lutto cosi grave.







Lo sgomento

Giovanni è volato via mentre stava facendo attività fisica, lasciando in un dolore indicibile, familiari, amici e un paese intero. E la domanda in queste ore è sempre la stessa perché?











L’inchiesta

Dopo l’autopsia, l’inchiesta va avanti, la procura di Torre Annunziata, a quanto si apprende, ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, cinque persone. Si tratta di quattro appartenenti all’organico della scuola e un pediatra. La procura vuole far luce e capire se il bimbo si sarebbe potuto salvare.

