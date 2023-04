Sarno.Gori, avviati i lavori per la sostituzione della vecchia rete idrica

Gori al lavoro per il risanamento della rete idrica e la riduzione delle perdite sul territorio comunale. Sono stati avviati cantieri in Via Santo Iasso, Via Casasale, Via Grotta dell'Olio, Vico Cerrato, Masseria Iermaniello.

Gori al lavoro per il risanamento della rete idrica e la riduzione delle perdite sul territorio comunale. Sono stati avviati cantieri in Via Santo Iasso, Via Casasale, Via Grotta dell’Olio, Vico Cerrato, Masseria Iermaniello.

Si tratta di interventi compresi nel macro-progetto denominato Azioni per l’Acqua finanziato con i fondi del React-Eu e dal PNRR per complessivi 5 milioni di euro. Sono lavori finalizzati alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione dell’acqua attraverso la digitalizzazione e la sostituzione delle vecchie condotte.

Potenziare il servizio offerto ai cittadini e contrastare la dispersione idrica anche come misura preventiva rispetto ai fenomeni di carenza idrica e siccità, costituiscono gli obiettivi su cui Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania sono al lavoro, attraverso la realizzazione di un vasto piano di interventi in cui Gori gestisce il servizio idrico integrato.

Dopo Pasqua, per non intralciare le festività pasquali, saranno aperti altri cantieri oltre a quelli già avviati, per la sostituzione della vecchia idrica. Le opere prevedono anche l’installazione di organi di regolazione e moderni misuratori digitali per il controllo dei flussi idrici.

Gli interventi della Gori, grazie anche all’impegno condiviso con l’Amministrazione Comunale, vanno nella direzione di ridurre drasticamente gli sprechi per le perdite lungo il percorso, dovute principalmente all’obsolescenza della rete idrica.

A queste opere si aggiungono i lavori della rete fognaria di Via Voscone.

È importante sottolineare che tutte queste azioni non impatteranno sulla tariffa e, quindi, sulle bollette dei cittadini.

Gli interventi avviati da Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania, consentiranno di ridurre i livelli di dispersione idrica in linea con la media europea.

Tutti i lavori saranno completati con il ripristino del manto stradale dell’intera carreggiata e della segnaletica orizzontale.

Siamo convinti che i cittadini capiranno che i disagi causati dai lavori in corso sono giustificati dal fatto che stiamo gettando le basi per lasciare un territorio sempre più rispettoso dell’ambiente, puntando a tutelare le risorse naturali. Per questo ringraziamo la cittadinanza e i commercianti per la collaborazione.

Comunicato stampa