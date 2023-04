Salerno. Migrante dell’Ocean Viking, ricoverata al Ruggi per abusi sessuali

Una violenza sessuale sembra essere stata perpetrata ai danni di una ragazza sulla nave sbarcata al Porto di Salerno. La migrante è stata ricoverata all’ospedale Ruggi.









Il fatto

La Ocean Viking ha soccorso 92 persone, tra cui 9 donne e circa 40 minori non accompagnati, che si trovavano su di un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. Le autorità italiane hanno assegnato Salerno come porto di sbarco, a 880 km di distanza.

L’arrivo al porto di Salerno

La nave con i migranti è arrivata ieri a Salerno. Volontari e mezzi della Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno sono già da subito in prima linea, al porto di Salerno, per assistere alle operazioni di sbarco dalla nave Ocean Viking, dei circa 90 migranti provenienti dall’Africa subsahariana.



La violenza

La notizia è tutta da confermare ma sembrerebbe che una donna, una di quelle sbarcate, sarebbe stata violentata. Purtroppo non è la prima volta che si registrano casi di violenza sessuale, e non solo, ai danni di migranti che sbarcano in Italia, troppe volte le organizzazioni umanitarie hanno segnalato e denunciato.

Secondo un rapporto pubblicato dall’agenzia Onu per i rifugiati, Unhcr, e dal Mixed Migration Centre (Mmc) del Danish Refugee Council, intitolato “In questo viaggio”, la maggior parte delle persone in viaggio lungo queste rotte cade vittima o assiste a episodi di inenarrabili brutalità e disumana violenza.

Aldo Severino