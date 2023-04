Scafati. Polo scolastico Via Oberdan si va avanti ma con riserva (video)

Il polo scolastico di Scafati davanti a un nuovo bivio, si infiamma il dibattito in città. Nelle ultime ore è esplosa in città la notizia che racconta di importanti vicissitudini che riguardano il cantiere di via Oberdan. I lavori sono infatti in ritardo, e come se non bastasse la ditta appaltatrice avrebbe chiesto a palazzo Mayer l’ulteriore finanziamento di circa 4 milioni di euro per il completamento dell’opera.

Guarda anche VIDEO – Scafati. Michele Russo: “Polo scolastico a rischio e fuga da responsabilità”













Una tegola inaspettata

Un doppio boccone amaro da digerire per l’ente scafatese a oggi sotto commissione straordinaria del prefetto Antonio D’Acunto, che necessita di concludere i lavori entro la fine del 2023 per evitare la perdita dei finanziamenti. Forte in tal senso il grido di sdegno dell’ex opposizione consiliare, che da tempo lamentava criticità strutturali nella riproposizione del progetto già bloccato durante l’amministrazione Aliberti.











La difesa degli ex amministratori

Gli ex amministratori si difendono a spada tratta, esaltando il proprio operato e garantendo il normale svolgimento dei lavori, che proseguono a pieno regime. Se esiste qualche difficoltà, secondo i fedelissimi di Salvati, va trovato nella confusione istituzionale degli ultimi mesi dovuta alla sfiducia all’ex primo cittadino scafatese.

Il servizio è di Alfonso Romano