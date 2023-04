Pagani. A rischio chiusura il punto di Primo soccorso

A rischio chiusura il punto di Primo soccorso dell’ospedale Andrea Tortora di Pagani. Alla base ci sarebbero difficoltà a far quadrare i turni, per la mancanza di medici, come annuncia il direttore sanitario del Dea do Nocera – Pagani-Scafati, Maurizio D’Ambrosio dalle colonne del quotidiano “La Città”.







Poche risorse disponibili

Il mantenimento operativo dell’attività di emergenza/urgenza nella struttura sanitaria paganese conterebbe solo su quattro camici bianchi, un numero insufficiente a garantire la copertura dei turni. Medici anche a fine carriera e uno sarebbe anche prossimo alla pensione. Diventa dunque complesso far quadrare i turni, in futuro, con solo tre camici bianchi che comprometterebbe anche l’attività del servizio di trasporto secondario, che è sempre basato su Pagani e che prevede la presenza di una ambulanza medicalizzata h24.







Potenziamento degli altri presidi e il polo oncologico

L’eventuale soppressione del punto di Primo soccorso, sarebbe anche conseguenza di una valutazione logistica per il potenziamento dei presidi di pronto soccorso di Nocera Inferiore e di Sarno. L’azienda starebbe comunque puntando sull’Andrea Tortora quale Polo onco – ematologico concentrando gli sforzi per il recupero degli spazi e delle risorse per tale obiettivo. Una scelta non ben vista dai sindacati. Anche il sindaco di Pagani, Lello De Prisco ha chiesto chiarezza al direttore sanitario Maurizio D’Ambrosio pronti a un incontro dopo il 16 aprile prossimo.