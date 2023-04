Cos-Paganese 0-1. La squadra di mister Giampà trova 3 punti fondamentali in ottica promozione, tenendo conto della sconfitta del Sorrento in casa della Casertana. Vittoria che vale il primato solitario per gli azzurrostellati che saranno padroni del proprio destino da qui alla fine, con 4 gare da giocare.

Cos-Paganese 0-1: la cronaca del match

Partita che viene indirizzata subito dagli azzurrostellati, infatti dopo appena 3 minuti arriva il vantaggio: punizione chirurgia del Mago D’Agostino che trova l’undicesimo centro stagionale. Prova a rispondere al 9′ la Sarrabus con un diagonale insidioso di Floris sul quale però non arriva nessun compagno. Al 17′ sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con una conclusione del numero 7 Cadau che però si spegne di poco a lato. La squadra allenata quest’oggi da mister Sanna cerca a tutti i costi il pareggio. Al 23′ Mancosu a tu per tu con Moro spreca clamorosamente sparando fuori. Aumenta i giri del motore la squadra capitanata da D’Agostino ed al 33′ costringe De Luca agli straordinari: Sicurella, servito da De Felice, prova una conclusione a giro che però l’estremo difensore neutralizza. Dopo 1 minuto di recupero le squadre vanno a riposo con il risultato di 1-0 per i biancoazzurri.

Nella ripresa i ritmi si abbassano vertiginosamente con gli ospiti che riescono a tenere il campo e tenere sotto controllo il match. Al 56′, però, doppia occasione: prima Nurchi viene fermato all’interno dell’area tutto solo, poi D’Agostino sul ribaltamento di fronte sfiora il bis concludendo a lato. Al 61′ è ancora Mancosu a rendersi pericoloso con una conclusione da ottima posizione sulla quale si oppone Moro ribattendo in corner. Gli azzurrostellati riescono nuovamente nell’intento di far “addormentare” la gara, con i padroni di casa che non riescono più a rendersi pericolosi. A 5 minuti dalla fine arriva l’occasione per il definitivo 0-1, ma ancora un ottimo De Luca si oppone: sulla sinistra della Paganese, De Felice arriva prima di tutti sul pallone ma l’estremo difensore dice di no con un gran riflesso.

Al triplice fischio Cos-Paganese termina 0-1 e la festa è per gli azzurrostellati che a 4 gare della fine si ritrovano al primo posto con il Sorrento a 3 lunghezze di distanza. Il prossimo impegno per la Paganese sarà il Real Monterotondo il 16 aprile al Marcello Torre.