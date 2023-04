Sport. Tonfo Sardo per l’Us Angri, ora è zona play out

Rabbia, delusione e sconforto per i doriani di mister Carmelo Condemi. L’Angri gioca mentalmente solo un tempo e non riesce in una storica rimonta ai danni dell’Arzachena. Finisce 3-2 allo stadio Biagio Pirina di Arzachena, fatali i tre gol dei sardi in meno di 45 minuti.

Primo tempo

La squadra di Condemi sbaglia completamente l’approccio alla partita, forse sconvolta dall’ultima sconfitta casalinga con il Vis Artena. Bastano solo tre minuti per aprire la difesa del cavallino rampante per l’Arzachena, che firma la prima rete del pomeriggio con Piga, bravo con il suo destro a giro ad approfittare degli spazi sul centro sinistra dopo esser entrato con personalità in area di rigore. La reazione ospite tarda ad arrivare e non è molto sostanziosa, visto l’unico tentativo di De Rosa al minuto 38 raccolto da Fusco. Al termine del primo tempo il doppio gancio letale. Al minuto 40 Sosa segna con un colpo di testa su azione prolungata da calcio d’angolo, mentre poco meno di 120 secondi dopo ci pensa ancora Piga, reattivo sulla respinta del portiere grigiorosso Bellarosa su tiro non irresistibile di Sartor.

Secondo tempo

Gli unici inserimenti di Visconti e Cassata nel secondo tempo danno un’idea dell’emergenza angrese ma sono anche portatori di una ventata fresca, complice anche l’abbassamento di tensione dei sardi. L’intramontabile Varsi è stupendo al 54° su calcio d’angolo, intercettando in rovesciata il pallone vagante di Cassata e siglando il temporaneo 3-1, a cui si aggiungerà l’ulteriore riduzione di scarto da parte proprio dell’assistman. All’87° Cassata raccoglie un pallone proprio di Varsi, che appoggia a due passi da Fusco. Gli ultimi minuti provano ad essere un assedio, ma il terzo gol non arriva determinando la seconda sconfitta consecutiva. Adesso la classifica per gli angresi è molto pericolosa, in piena zona play out e con la salvezza diretta lontana due punti.

Il tabellino

ARZACHENA (4-3-3)

Fusco, Piga (10′st Bonu), Bonacquisti, Dicorato, Pinna, Manca( 25′st Bellotti), Sartor, Gibileterra (17’st Bolo), Sosa, Marinari, Melis( 6’st Poli). A disposizione: Ruzittu, De Rogatis, Doratiotto, Mannoni, Bellotti, Lika. Allenatore: Marco Nappi.

ANGRI (4-3-3)

Bellarosa, Manzo, Pagano, Della Corte, Vitiello, De Rosa, Fabiano(1′st Visconti), Umile(1′st Cassata), Fiore, Varsi, Barone. A disposizione: Esposito, Liguoro, Aracri, Palladino, Acunzo, Sall, Castellano. Allenatore: Carmelo Condemi.

Arbitro: Kristian Bellò della sezione di Castelfranco Veneto. Assistenti: Michele Nappi di Latina e Andrea Gentilezza di Civitavecchia

Reti: 3′pt e 42′pt Piga (AR), 40′pt Sosa (AR), 9′st Varsi (A), 42′st Cassata (A)

Note: Ammoniti: Melis (AR), Cassata (A), Visconti (A). Calci D’Angolo: 4-3. Recupero: 1’pt, 3’st