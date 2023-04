Ti spedisco in convento. Tra le suore protagoniste, la “nostra” Suor Lina Pantano

C’è grande attesa per il debutto di suor Lina Pantano, 70 anni, originaria di Ferla, provincia di Siracusa, Superiora Generale della Congregazione delle suore Battistine, vero rifermento ad Angri della Casa Madre del Fondatore, e della comunità di Sant’Alfonso Maria Fusco.

Il programma è su Real Time

Sa ascoltare e non giudicare, ma è anche brava ad incoraggiare il suo prossimo. Questa la recensione del portale Real Time, il canale televisivo che trasmette il format, per la nostra suora, su cui noi siamo pienamente d’accordo. Suor Lina insieme ad altre sorelle darà vita al programma che ogni anno è visto da centinaia di migliaia di spettatori.

In onda su Real Time dal 9 aprile e disponibile in streaming su Discovery + dal 2 aprile, “Ti spedisco in convento” giunge quest’anno alla sua terza edizione. Le protagoniste sono cinque irrequiete ragazze che devono vivere per un periodo in un convento di vere suore. A fare da cornice in questa edizione troviamo il convento di Villa San Giovanni di Roma.

Le parole di Suor Lina

“È stata un’esperienza unica, indimenticabile. Due mondi diversi che si incontrano: il mondo della vita religiosa e il mondo dei giovani di oggi. Tutti noi, al di là delle differenze, siamo alla ricerca di gioia e della felicità nella nostra vita. Questi due mondi la cercano in modo diverso, per strade diverse… ma non sono inconciliabili. Questa esperienza mi ha dato il desiderio di conoscere sempre di più il mondo giovanile per poterlo aiutare, per incamminarlo nelle vie del bene”.

Aldo Severino