Attentati ai sindaci. La solidarietà della prima cittadina di San Marzano sul Sarno.

Attentati ai sindaci Castel San Giorgio e Roccapiemonte, la solidarietà della prima cittadina di San Marzano sul Sarno. L’appello di Carmela Zuottolo: “Episodi inquietanti. Lo Stato non abbandoni gli amministratori locali dell’Agro nocerino sarnese”.

“Sono solidale con gli amici sindaci Paola Lanzara e Carmine Pagano. Sotto attacco non ci sono solo le comunità di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, ma tutto l’Agro nocerino sarnese. Si faccia chiarezza su questi episodi e su quelli dei mesi scorsi ai danni degli amministratori locali del comprensorio. Lavoriamo tra mille difficoltà. Abbiamo bisogno del sostegno concreto dello Stato”.

Così Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno, è intervenuta sull’escalation di attentati che sta interessando i sindaci dell’Agro. “Conosco bene le sensazioni vissute dai sindaci Lanzara e Pagano in queste ore. Nei mesi scorsi ho vissuto momenti d’angoscia per i raid ai danni di due componenti della mia maggioranza: Pasquale Alfano e Angela Calabrese. Non si può pensare di vivere sotto questo terrore solo perché si è deciso di impegnarsi concretamente per la propria comunità. Lo dicevo prima e lo ribadisco ora: lo Stato non ci abbandoni. La Prefettura attivi subito un tavolo specifico sull’argomento. Due bombe in meno di 24 ore ad altrettanti sindaci sono un segnale che non possiamo sottovalutare. Chiunque sia il mandante, la risposta dello Stato deve essere forte”.