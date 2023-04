Sarno. Il rilancio in città di Forza Italia in vista del voto 2024 (video)

Sarno. Si prepara l’avanzata azzurra nel comune di Sarno in vista delle prossime amministrative fissate per il 2024

Sarno. Il rilancio in città di Forza Italia in vista del voto 2024

Si prepara l’avanzata azzurra nel comune di Sarno in vista delle prossime amministrative fissate per il 2024. Forza Italia presenta il suo nuovo organigramma cittadino all’interno della sede di via Abignente in presenza degli europarlamentari Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi e il senatore Franco Silvestro. Una sala piena esulta alla nuova riorganizzazione del partito di Silvio Berlusconi, che si prepara a tornare a essere il protagonista assoluto del centrodestra sarnese.







Forte attenzione

L’attenzione sulla città di Sarno è alta sia per il ruolo strategico nell’agro, ma anche per lo storico apporto che il territorio ha da sempre confermato a Forza Italia, che ha registrato nelle ultime elezioni nazionali un dato che proietta il partito come una delle forze trainanti del panorama politico salernitano. Anche i giovani al centro attraverso una sezione ad hoc, sintomo di una più larga strategia di scuola politica.







L’obiettivo

La battaglia dell’appuntamento del 2024 deve essere preparato in anticipo secondo gli azzurri, perché tanto è il lavoro da mettere in campo per smontare 10 anni di presunte bugie e abbandono politico da parte dell’amministrazione Giuseppe Canfora.

Il servizio è di Alfonso Romano