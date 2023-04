Scafati. Sette giorni per presentare le liste elettorale

La rete civica a supporto di Francesco Carotenuto si presenta alla città, dopo Pasqua previsto il rush finale per la presentazione delle liste candidate alle elezioni comunali di metà Maggio.

L’evento

Un buon successo il debutto in piazzetta Sansone per Scafati Arancione e Free Scafati, che insieme alla lista omonima del candidato sindaco proveranno a rilanciare Carotenuto dopo il risultato del 2019, dove per pochi voti non riuscì ad entrare in consiglio comunale. L’obiettivo per i rappresentanti della cittadinanza attiva di Scafati, uomini e donne di associazionismo e volontariato, è di riuscire a stravolgere un panorama politico che in città continua a vedere figure storiche, convincendo il grande popolo degli astensionisti. L’incontro, che ha visto un confronto reale tra i tanti militanti presenti e la cittadinanza, è stata occasione anche per promuovere la presentazione delle liste, che vive da destra a sinistra delle raccolte firme del caso.

Le ultime notizie

Nel frattempo inizia ad essere ufficializzati ovunque i futuri candidati consiglieri nei vari schieramenti politici. Da registrare nelle ultime ore la conferma di Ida Brancaccio a fianco di Cristoforo Salvati, presente nella lista civica extra FDI “Salvati”. Per Pasquale Aliberti invece è sempre più vicina l’inaugurazione della sede elettorale che avverrà il prossimo 15 Aprile. Corrado Scarlato raccoglie il consenso ottenuto dalla sua coalizione dopo il successo al debutto, mentre è attesa per la presentazione dei candidati al consiglio comunale per la coalizione democratica a trazione Partito Democratico, con M5S, Sinistra Italiana, Per le Persone e la comunità che appoggia Michele Grimaldi.