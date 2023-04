La Scafatese trova 3 punti fondamentali in match spettacolare contro il Castel San Giorgio; per i gialloblè doppiette di Costantino ed Evacuo e rete di Napolitano, per gli ospiti doppietta di Raimondi e gol di Pescicolo.

Scafatese-Castel San Giorgio 5-3. I gialloblè trovano 3 punti fondamentali in chiave playoff, agguantando l’Agropoli a quota 67 punti in classifica al secondo posto.

Scafatese-Castel San Giorgio 5-3: la cronaca del match

Un match che inizia fin dai primi minuti a ritmi altissimi e che vede la prima rete dopo appena 8 minuti con Costantino. Ancora il Puma, dopo la rete di 15 giorni fa, trova la zampata vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dopo appena 90 secondi, però, arriva il pari degli ospiti: cross dell’ex Ferrentino e Raimondi trova la rete dell’1-1. La squadra di mister Liquidato sale in cattedra e trova diverse occasioni da gol prima con Tagliamonte e poi con Evacuo che costringe Coppola agli straordinari. Al 38′ il Castel San Giorgio trova il vantaggio: Pescicolo viene bloccato prima da Botta e poi da Trezza, ma sulla terza ribattuta Raimondi sigla la doppietta personale. Dopo 45 minuti il parziale è di 2-1 in favore degli ospiti.

Nella ripresa il tecnico dei canarini prova a svoltarla con dei cambi, inserendo soprattutto Napolitano. Proprio il centrocampista ex Savoia con una conclusione riesce a procurare un penalty per i campani, che viene realizzato dal T-Rex Evacuo. Proprio Napolitano trova il gol del 3-2 con una magia dal limite che batte Coppola e fa esplodere il Vitiello. Ancora una volta la gioia gialloblè dura pochissimo perchè Pescicolo trova nuovamente il gol del pareggio. La Scafatese però non molla, proprio come ci ha abituato nell’arco della stagione, ed a 10 dalla fine Napolitano inventa per Evacuo che riesce a controllare la sfera e a trovare il quarto gol per la Scafatese. Il Castel San Giorgio non riesce più a rispondere ed al 90′ c’è spazio anche per la doppietta personale di Costantino che chiude definitivamente il match.

Scafatese-Castel San Giorgio 5-3: il tabellino

SCAFATESE: Botta 04, Iommazzo ((59′ Napolitano (85′ Frulio)), Manzo, Costantino, Iovinella, Trezza, Masullo, Senatore 04 (45′ Di Pasquale 03), Cavaliere (45′ Canale), Evacuo (91′ Solimeno 04), Tagliamonte. A disposizione: Colantuono 03, Scarpati, Canale, Napolitano, Frulio, Salvatore 04, Di Pasquale 03, Vassallo 05, Solimeno 04. All: Liquidato Stefano

CASTEL SAN GIORGIO: Coppola, Raimondi, Elefante, Chiavazzo, De Palma, Liccardi, Romano 04 (77′ Cimmino 05), Ferrentino (70′ Grande), Aquino (70′ Delle Donne), Catalano, Pescicolo 03. A disposizione: Diodati 04, Delle Donne, Grande, Cimmino 05, Bamba 04, Faiella 04, Capuano, Cesarano 04, Galano 04. All: Manciuria Ulisse

RETI: 8′ Costantino, 10′ Raimondi, 38′ Raimondi, 61′ Evacuo (Rig), 64′ Napolitano, 67′ Pescicolo, 80′ Evacuo, 90′ Costantino