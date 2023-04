Angri. Aree ludiche e attrezzate in gestione. La mappa

Presto le aree verdi e gli spazi ludici cittadini dovrebbero avere nuova vita. L’assessorato all’ambiente e alla manutenzione sta portando avanti un piano di rilancio delle aree attrezzate, soprattutto per quelle situate in periferia. Da qualche mese è stata aggiudicata la gestione del Parco Santa Maria nell’omonima località che dovrebbe finalmente rendere funzionale lo spazio ludico, realizzato nell’area Pip comunale, dotato anche di un campetto di calcio e un’apposta area ludica. A gestirlo l’ASD Santa Maria.

Le altre aree ludiche

Anche lo spazio ludico del quartiere 167 in Via Leonardo Da Vinci sarà gestito in convezione dall’associazione di quartiere. In Via Nazionale Taverna sono in corso le procedure di interesse per gestire lo spazio attualmente ancora di pertinenza dell’autonomia scolastica. Nessuna richiesta di gestione è stata invece fatta per il campetto di calcio situato nella struttura del vecchio plesso del circolo didattico “Taverna”.

