Tragedia nel salernitano. 25enne precipita in una scarpata dopo serata con gli amici

La tragedia si è consumata nel salernitano. Un giovane perde la vita precipitando in una scarpata dopo una serata con gli amici.

La tragedia

L’allarme è scattato all’alba quando nel nel comune di Pisciotta a Caprioli un giovane di 25 anni venezuelano residente in Calabria e’ stato trovato in una scarpata dopo aver trascorso la serata con alcuni amici in un locale notturno.

La ricostruzione

Pare che il giovane fosse in compagnia di alcuni amici presso una nota discoteca del posto. Stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe appartato per bisogni fisiologici per poi precipitare giù, forse per il cedimento di parte del costone. Fatale sarebbe stata la caduta da un’altezza di diversi metri: l’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pisciotta, per i primi rilievi e per raccogliere le testimonianze dei presenti.