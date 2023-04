Nocera Inferiore. Rilancio dell’ospedale con una nuova palazzina

Una nuova palazzina di servizio nell’area dell’ospedale Umberto I. La sua realizzazione è frutto di un progetto per la costruzione dell’edificio di quattro piani che consentirà di razionalizzare al meglio gli spazi ospedalieri. La struttura attualmente preesistente risente di un’architettura sanitaria ormai superata. Aspetto emerso già in passato, ma che ora si può superare grazie ai fondi attinti anche dal Pnrr.







Il finanziamento

Il nuovo corpo di fabbrica beneficerà di un finanziamento di 13,3 milioni di euro. Il direttore sanitario del Dea Nocera-Pagani- Scafati, Maurizio D’Ambrosio, ha avallato il progetto della palazzina, come riporta il quotidiano “La Città”, spiegando che sarà utile per una nuova organizzazione dei servizi sanitari offerti dall’Umberto I. È necessario “liberare gli spazi non prettamente sanitari e dedicare il piano terra all’emergenza/urgenza” secondo i vertici dell’ASL.







L’obiettivo

L’obiettivo resta quello di superare la commistione tra uffici amministrativi, Cup, ambulatori e altri servizi con le aree di passaggio tra Pronto soccorso e reparti. Il piano di riqualificazione interesserà anche il padiglione storico. Lavori per 48 milioni di euro: oltre alla nuova struttura è in programma un intervento radicale per l’adeguamento sismico, la riqualificazione del Pronto soccorso e la revisione di tutti gli impianti. Un piano straordinario avallato dalla Regione Campania e finanziato in parte, circa 27 milioni di euro, con fondi del Pnrr.







La suddivisione dell’importo complessivo

Palazzo Santa Lucia ha deciso di consolidare l’offerta sanitaria sul territorio dell’Agro, rispondendo alle sollecitazioni politiche che si sono susseguite negli ultimi anni. I 48 milioni di euro dovrebbero essere suddivisi in tre tranche: 26,7 milioni di euro serviranno a finanziare l’adeguamento sismico, 13,3 milioni di euro occorreranno per la realizzazione del nuovo edificio di quattro piani, altri 8 milioni di euro saranno per l’adeguamento degli impianti e la riqualificazione del Pronto soccorso. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il 2026.

RePol