Basket. Scafati da infarto, Brindisi KO tra le polemiche

Ad un passo dal baratro

Venticinquesimo turno di LBA che si chiude con l’inedito posticipo del martedì tra Givova Scafati ed HappyCasa Brindisi. Gli uomini di coach Pino Sacripanti sono qualcosa di più che spalle al muro dopo un sabato santo che ha visto i successi esterni di Reggio Emilia (81-85) in quel di Varese e quello di Napoli (corsara sul campo della capolista Virtus Bologna 81-89) accendere oltremodo la corsa salvezza. Prima di stasera, difatti, la Givova occupa la penultima posizione del ranking a pari punti (16) con la Scaligera Verona, distante due lunghezze dalle sopracitate Reggio e Napoli. A sei match dal termine, una sconfitta casalinga quest’oggi potrebbe far malissimo ai campani.

Dieci giorni difficili dal punto di vista mentale quelli che hanno accompagnato i gialloblù all’impegno di stasera. Dopo la pesante sconfitta di Reggio Emilia maturata dopo un supplementare (sciupato il +13 maturato durante il quarto periodo da Logan & Company), di comune accordo proprietà e staff tecnico hanno deciso di provare a tenere quanto più unito possibile il gruppo, mandando la squadra in ritiro durante queste festività pasquali.

Una nota positiva per i salernitani però c’è ed è il recupero di Stone, la cui assenza ha pesato tantissimo in terra emiliana, e dunque un roster finalmente al completo per coach Sacripanti. Dopo la risoluzione consensuale con Butjankovs la rotazione degli stranieri vedrà ora in tribuna l’ultimo arrivato Martin Krampelj.

Al gran completo anche l’HappyCasa Brindisi, che potrà contare anche sul grande ex di giornata, Doron Lamb.

I quintetti

SCAFATI: Hannah-Stone-Okoye-Pinkins-Thompson

BRINDISI: Mascolo-Reed-Lamb-Burnell-Perkins

Primo quarto

La risposta della Beta Ricambi Arena è importante nonostante il periodo nero della Givova, la squadra risponde mettendo sul parquet grande energia sin da subito, 6-0 dopo poco meno di 90″. Di Perkins le prime firm brindisine sul match, Lamb e Burnell si accendono e rispondono ad un mastodontico Pinkins, 12-10 al 5′. Pare tornato il vero Okoye, personale 4-0 e nuovo +6 giallobleu. Scaramucce tra Lamb ed il pubblico di casa, la sua tripla vale il 16 pari al 7′. Hannah si prende la scena in un PalaMangano bollente, i liberi di Lamb valgono il 21-18 a poco più di 120″ dalla prima sirena. Lo stesso Lamb, protagonista assoluto di questo primo quarto sotto tutti i punti di vista, si becca un tecnico quasi prevedibile e costringe Vitucci a panchinarlo, i liberi di Logan, Bowman e Bayehe fissano il punteggio sul 23-21 entrando nell’ultimo giro di orologio. Giro in lunetta anche per Burnell, suoi gli ultimi punti del parziale, 23 pari al decimo.

Secondo quarto

Il parziale brindisino si allunga grazie ad un sontuoso Reed che apre il quarto con un 5-0, Scafati si aggrappa ad un Logan non perfetto, Sacripanti costretto a chiamare timeout sul 23-28. Pinkins ferma l’emorragia, predicatore nel deserto dopo 2 minuti e 25 secondi dall’inizio del quarto, 11 punti per lui, 28-30 il punteggio. Thompson corregge un layup di Rossato e subisce fallo, Harrison s’inventa un canestro fantascientifico, Mezzanotte punisce dai 6.75, 30-35 per i pugliesi al 15′. Massimo vantaggio HappyCasa con Mascolo, la Givova resta attaccata grazie ai suoi lunghi, 33-37 con 3 primi e 45 secondi da giocare prima dell’intervallo lungo.

Harrison si mette in proprio, Bowman fa copia e incolla e Scafati sembra sciogliersi, 36-46 Brindisi al 19′. Scompare la Givova, la schiacciata in contropiede di Mascolo vale il +12 a 63″ dall’intervallo, timeout Sacripanti. Errori da una parte e dall’altra caratterizzano gli ultimi attimi di primo tempo, si va a riposo sul 38-50. Secondo parziale da horror per i gialloblù.

Terzo quarto

HappyCasa che riprende da dove aveva lasciato, tripla di Perkins e +15. Stone pesca il coniglio dal cilindro e prova a rianimare il palazzo, il canestro di Hannah vale il -10 al 22′, 43-53. Reed dai 6.75 rimette le cose in chiaro, Givova che prova a rientrare in partita con Thompson ma non riesce a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio, 48-58 al 25′. Hannah da 3 punti prova a sbloccare i padroni di casa, pronta risposta di Harrison e Perkins, 51-62 al 27′. Difesa scafatese in bambola, Harrison & co. dominano alla Beta Ricambi Arena, 53-67 al 28′.

Rossato prova a scuotere i suoi in uscita dal timeout, la sua tripla e quella di Stone valgono il 59-68 a 60″ dal termine. Lamb deraglia, si sblocca Logan dopoo una serie infinita di errori non da lui, Scafati è improvvisamente ed inaspettatamente di nuovo dentro la partita, alla penultima sirena il punteggio vede avanti di sole 6 lunghezze i pugliesi, 62-68.

Quarto quarto

Logan in contropiede apre la frazione, ma forza ancora da 3 punti e la Givova non riesce ad andare oltre il -4. Reed segna in penetrazione, Rossato trova la tripla del -3, ma i biancoazzurri non tolgono le mani dal volante, 67-73 al 33′ con buona complicità della difesa gialloblù. Rossato è una furia e si prende l’intero palazzo sulle spalle, due triple in rapida successione valgono un insperato -2 a 5:44 dalla fine, nel mezzo l’ennesimo canestro da seconda opportunità per Brindisi, 73-75.

Logan lucra 3 liberi e li converte, Scafati avanti dopo un’eternità. Si gioca in una bolgia. Thompson commette due falli in 10 secondi e viene estromesso dalla contesa (5 personali), Perkins firma il 76-78 al 36′. Logan da professore va fino in fondo con la mancina, Burnell va ad inchiodare di prepotenza, Givova aggrappata al solito, eterno, Logan, il 2/2 del numero 40 vale l’80 pari a 180″ dal quarantesimo. Perkins sbaglia, Logan ne inventa un’altra delle sue, 83-80, ultimo quarto leggendario dell’ex Avellino che entrava nell’ultima frazione di gioco con soli 5 punti ed un misero 1/8 al tiro. Mascolo segna da sotto in uscita dal timeout di Vitucci, Logan si guadagna un altro giro in lunetta ad 1:55 dalla fine, infallibile. Mascolo respinto con perdite dal ferro, idem Logan, Scafati chiude le maglie in difesa ed entra nell’ultimo minuto di gioco ancora sul +3.

Di voglia la Givova ricicla un altro possesso grazie ad un rimbalzo in attacco di Okoye, 46″ cruciali per la stagione dei gialloblù. Hannah forza e sbaglia, Vitucci si gioca l’ultimo timeout a 33 secondi e 7 decimi dall’ultima sirena. Harrison tira subito e sbaglia, ma il più lesto a rimbalzo è Perkins che corregge con un rocambolesco tap-in, il minuto di sospensione stavolta se lo gioca Sacripanti, 29 lunghissimi secondi allo scadere, 85-84. Pallone affidato, ovviamente, a Logan che non ne ha più e sbaglia, rimbalzo di Pinkins che viene stoppato, Bowman deraglia e sfonda a 2 secondi dalla fine. Rimessa di Stone dopo il timeout di Sacripanti buttata alle ortiche, sembra un incubo. Brindisi ha il possesso della vittoria, Burnell trova un tiro in allontanamento dall’elevatissima difficoltà, non va. Vince Scafati 85-84, gialloblù ancora vivi a 5 giornate dalla fine. La Givova si conferma, ancora una volta, vietata ai deboli di cuore.

Brutto il parapiglia tra campo e spogliatoi dove il pubblico di fede gialloblù è arrivato a litigare animatamente coi giocatori brindisini.

Raggiunte Napoli e Reggio in classifica, staccata Verona dal fondo della classifica, un finale di stagione pazzesco è alle porte.

La sala stampa

Frank Vitucci: “Ottimo primo tempo, abbiamo concesso qualche tiro facile da 3 punti consentendogli di rientrare. L’ultimo fischio mi sembra già deciso (sfondamento di Bowman), non è mai sfondamento, in quei casi o lasci giocare o fischi fallo alla difesa. Ultima cosa, inaccettabile quel che succede dopo il quarantesimo: i miei giocatori possono aver avuto un comportamento buono o meno buono, ma non si può vedere un’invasione di campo del genere col pubblico che arriva alle mani coi giocatori all’interno degli spogliatoi. Ho lavorato qui e voglio bene a Scafati, ma tutto ciò non può esistere su un campo di pallacanestro.”

Pino Sacripanti: “Non ho molto da dire, complimenti ai ragazzi non tanto per la partita ma per come si sono allenati per tutta la settimana aspettando questa gara. Meritavamo di vincere a Reggio Emilia e l’abbiamo lasciata lì; oggi loro hanno avuto una predominanza fisica e non solo, il reparto esterni pugliese è pazzesco. La partita è cambiata quando abbiamo alzato leggermente la pressione coi nostri esterni, forzandoli a non giocare in maniera fluida. Ci prendiamo questi due punti e continuiamo a credere in quello che stiamo facendo, la gente ci ha trascinato e mi è piaciuto il calore e l’energia che hanno apportato ai miei ragazzi. Stiamo dando tutto, restiamo compatti e crediamoci fino alla fine. Ho chiesto alla squadra di resettare subito, dobbiamo andare a Pesaro a fare un’altra partita di elevatissima caratura.

Quanti punti servono per salvarci? Chi può dirlo, i risultati dell’ultimo turno non se li aspettava nessuno. Guardiamo in casa nostra, ho 10 giocatori validi, con Krampelj 11, a fine partita ho chiesto scusa ad Imbrò e Mian per non averli chiamati in causa durante il secondo tempo, sono ragazzi eccezionali che stanno dando il 110% giorno per giorno.

Rossato tardi in campo? All’inizio ho cavalcato Okoye, volevo usare Riccardo da ala piccola ed avere sempre due palleggiatori in campo, poi ha cacciato sangue ed artigli e non ho potuto più fare a meno di lui.”

I tabellini

SCAFATI: Stone 6, Okoye 8, Fonisto n.e., Mian, Hannah 13, Pinkins 14, De Laurentiis, Rossato 13, Imbrò, Thompson 12, Tchintcharauli n.e., Logan 19.

BRINDISI: Burnell 11, Reed 17, Flores n.e., Bowman 6, Harrison 11, Lamb 7, Mascolo 8, Bocevski, Mezzanotte 5, Riisma n.e., Bayehe 3, Perkins 16.