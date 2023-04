Choc a Boscotrecase. 35enne muore la notte di Pasqua, domani l’autopsia

Rosario è stato colto da malore mentre si trovava in cucina e per il 35enne di Boscotrecase non c’è stato nulla da fare. La madre ha ritrovato il trentacinquenne morto all’alba. Sarà l’autopsia a stabilire cosa sia accaduto al giovane morto subito dopo essere tornato a casa nella notte di Pasqua.

L’autopsia

All’arrivo dell’ambulanza il suo cuore si era già fermato. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e domani sarà effettuato l’autopsia. Sarà il medico legale a stabilire cosa gli sia accaduto e se poteva essere salvato. Nelle ore successive la salma sarà dissequestrata e sarà fissato il funerale per dire addio al giovane.

Il cordoglio del sindaco e della comunità

Sconvolta la comunità del vesuviano per la scomparsa improvvisa del giovane. Alla famiglia è arrivata il cordoglio del sindaco, Pietro Carotenuto e nella giornata di ieri della Pro loco Oplonti di Torre Annunziata.

Il dolore della Pro Loco

Si legge in una nota: “Cara Laura e famiglia siamo profondamente addolorati per la tragica perdita del vostro caro figlio. La notizia della sua morte improvvisa ci ha lasciati sgomenti e con il cuore spezzato. A nome della Pro Loco Oplonti Marina del Sole e del nostro presidente Luigi Scognamiglio, vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze a te e alla tua famiglia in questo momento così difficile. Sappiamo che nulla può colmare il vuoto che la scomparsa di una persona cara lascia nel cuore, ma siamo qui per offrirvi il nostro sostegno e la nostra solidarietà in ogni modo possibile. Ci uniamo a te nel dolore e nella preghiera, sperando che possiate trovare la forza e il conforto di cui avete bisogno in questo triste momento”.