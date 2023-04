Pagani. I pendolari Salerno-Napoli convocano la Regione

Dagli ultimi casi eclatanti a storici disagi, la misura è colma per l'utenza che cerca programmi e tutele per la linea ferroviaria

I pendolari della linea storica Napoli Salerno da Pagani chiedono un incontro al consigliere regionale Luca Cascone, troppi i disagi per gli utenti. Lo scorso 29 Marzo un’assemblea pubblica ha palesato per l’ennesima volta le criticità ferroviarie su tutto il territorio salernitano e in particolare a Pagani, dove ancora si vivono difficoltà evidenti successive al deragliamento del treno merci dello scorso 21 Marzo.

Le problematiche

I cittadini e i membri del gruppo pendolari hanno di fatto tracciato un quadro impietoso delle condizioni del sistema di trasporto pubblico locale, che vive parallelamente anche di problemi riguardanti bus sostitutivi fantasmi. Un disastro denunciato con forza dall’utenza che descrive un quadro tremendo della situazione partendo da Salerno arrivando così fino a Scafati. Nel comune paganese insistono, come segnalato dal documento sottoscritto dopo l’assemblea, forti problemi legati ai passaggi ai livello di via San Francesco e Via Verdi. Se nel primo caso si parla di un’evidente situazione di eccezionalità dovuta al sequestro dell’area per le indagini sul caso del famoso deragliamento, i cittadini denunciano in via Verdi ancora una situazione di pericolosità dovuta stavolta ad errori umani. Nell’area ci sono sempre stati disagi storici dovuti ad alcuni guasti dello strumento ferroviario, ma lo scorso 14 Marzo la situazione si è aggravata quando un camion dei rifiuti è rimasto decine di minuti incastrato nel passaggio, arrivando così anche a danneggiare una delle sbarre.

La necessità di istituzioni

Per questi e altri problemi il gruppo di pendolari della linea storica Napoli Salerno hanno così inviato un documento specifico alla volta della Regione Campania, in particolare verso il consigliere delegato ai trasporti sul territorio Luca Cascone, e dell’Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti. <<Un pessimo servizio passeggeri con disagi per i pendolari viaggiatori con conflitti sul posto di lavoro>> è uno degli effetti denunciati dal coordinamento che vede Alfonso Tulipano presidente, che continua <<ritardi per gli studenti che rinunciano allo studio; abbandono della ferrovia con passaggio al TPL, non privo di problemi, ma concorrenziale sui tempi di percorrenza e di prossimità ai luoghi di lavoro e di studio; in extremis, ricorso all’utilizzo, dell’auto privata con aggravio di spese ed impatto ambientali, non più ammissibili>> . Una situazione emergenziale sul quale la politica è chiamata a rispondere a migliaia di utenti, paganesi e non solo, ormai stremati da anni di servizio inefficiente e non sostenibile più anche solo a livello psicologico, visti i continui problemi e i tempi di percorrenza sempre più dilatati.