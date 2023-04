S.Egidio. Sbloccati i lavori per il completamento della rampa (video)

Con la sistemazione della conduttura della rete del gas riprendono dopo mesi di abbandono i lavori per il completamento della rampa dell’uscita autostradale dell’A3 in direzione Napoli. Sono a lavoro gli operai e i tecnici del gestore della rete del gas che hanno iniziato l’opera di intervento del gasdotto che impediva il proseguo dei lavori dell’infrastruttura in costruzione in località Pagliarone a Sant’Egidio del Monte Albino.







Il sopralluogo

Sul posto per verificare la ripresa delle attività anche il sindaco Antonio La Mura, l’assessore delegato Gianluigi Marrazzo e la consigliera comunale Francesca Cordiano. Ora si guarda in prospettiva per la conclusione dei lavori previsti per la prossima estate.







Opera di grande rilevanza strategica

L’Opera molta attesa è un punto di rilevanza strategica per la circolazione veicolare tra i comuni di Sant’Egidio, Angri e Sant’Antonio Abate e la Costa D’Amalfi. La sua apertura toglierà ulteriore pressione di traffico alle arterie cittadine.

Il servizio è di Rosa Doberdò