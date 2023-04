Scafati verso il voto. Maranca e Russo, i grandi esclusi di destra e sinistra

Verso il voto di Scafati si ufficializzano le prime clamorose esclusioni volontarie da centrodestra e centrosinistra. I delusi Michele Russo e Luca Maranca non si candideranno al consiglio comunale in attesa di maggiore stabilità politica da partiti e gruppi politici di riferimento.

Non è tutto rose e fiori

C’è anche delusione nel clima di esaltazione generale che vive Scafati in attesa del voto che sancirà il nuovo governo cittadino. Una delusione figlia della conclusione dell’ultima esperienza amministrativa targata Cristoforo Salvati, implosa tra minoranze e maggioranza. Un esempio palese lo rappresenta l’ex candidato sindaco di centrosinistra Michele Russo, sconfitto al ballottaggio nel 2019 e oggi clamorosamente fuori dalla bagarre elettorale. A dichiararlo è stato direttamente l’ingegnere di professione attraverso un comunicato specifico, che spiega una decisione frutto di un isolamento costante negli ultimi mesi da parte del Partito Democratico.

Le parole di Russo

“Mi sarei aspettato almeno un pieno coinvolgimento per essere ascoltato, per dare un contributo vista l’esperienza maturata ed il ruolo svolto in questi quasi quattro anni di impegno politico incessante” spiega Michele Russo. In prima battuta i democratici avevano dichiarato pubblicamente di voler partire dal risultato del 2019, ma nei fatti l’ex consigliere denuncia un’esclusione graduale, iniziata dalla sede locale e diffusa sia a livello provinciale che nel fallimentare tavolo dei progressisti. “Evidentemente è stato ritenuto inutile da parte di chi convocava i tavoli del centro sinistra tra le varie forze politiche anche a livello provinciale. Del resto già era stato un brutto segnale non aver raccolto alcuna considerazione di apprezzamento da rappresentanti politici a vari livelli del centro sinistra sul lavoro svolto e sulla lotta aspra contro l’inconcludente amministrazione Salvati” continua Russo “Ritorno ad essere un cittadino come tutti, che osserverà e valuterà secondo coscienza, facendo il suo dovere nel segreto dell’urna, ma certamente non avrò un ruolo attivo in campagna elettorale”.

La battaglia di Maranca

Sensazioni simili, ma da presupposti completamente differenti, le vive anche l’ex consigliere comunale e provinciale Luca Maranca, deciso a saltare l’appuntamento elettorale in attesa di stravolgimenti futuri in Fratelli D’Italia. Non apprezzata infatti la scelta del partito di riconfermare il sindaco uscente Cristoforo Salvati, come spiega “Nessuna pregiudiziale personale nei riguardi del dott. Salvati, ma soltanto divergenze politiche e programmatiche, che ho sollevato in diverse occasioni, anche in consiglio comunale. Per questo motivo non sarò candidato, resto coerente alle opinioni precedentemente espresse.” L’avvocato nelle ultime settimane ha intavolato un discorso con il candidato sindaco Corrado Scarlato, terminato però con una fumata bianca a differenza del suo collega di partito Walter Casciello. “Sono e resto un dirigente regionale di Fratelli d’Italia, la mia fede politica è chiara, manifesta e salda da ben 20 anni. Resto fermamente convinto che sarà necessario, anche nell’immediato futuro, ricostruire un centrodestra unito a livello scafatese, per affrontare insieme le sfide che ci vedranno impegnati, già a partire dalle prossime elezioni europee e regionali” conclude Maranca