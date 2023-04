Sport. La carica del ritorno di mister Sanchez ad Angri

“Domenica è vita o morte”. Il ritorno dell’estroso mister Luigi Sanchez all’ombra di Castello Doria assume fin da subito il carattere dell’impresa mitologica. C’è una salvezza da agguantare in quattro giornate, ma la prossima contro l’Atletico Uri risulta già fondamentale ai fini della classifica.

Ultime ore di fuoco

Dopo il terremoto di lunedì Santo in casa Angri, con le dimissioni sottoscritte dall’ex allenatore Carmelo Condemi, torna in panchina Sanchez dopo l’addio a Gennaio per problemi di natura personale. L’ex Mariglianese e Palmese torna dopo esser stato finora l’allenatore con le media punti più alta in stagione se comparata con gli altri due tecnici che hanno vissuto la panchina grigiorossa Condemi e Antonio Floro Flores.

Le parole del presidente

“Voglio in primo luogo ringraziare mister Carmelo Condemi per il lavoro svolto in questa piazza, le sue sono state dimissioni volontarie per amore e rispetto della piazza” è stato l’intervento in conferenza stampa del presidente degli angresi Armando Lanzione, carico e vicino al gruppo squadra per agguantare una salvezza fondamentale “Sono ottimista perché il mio ruolo impone di esserlo, ma anche perché sono cosciente delle nostre potenzialità, a prescindere da quello che sarà il discorso in campo. Con Luigi Sanchez ci sono stati sempre ottimi rapporti, è andato via per problemi personali risolti, ora tutti insieme dovremo andare a conquistare la salvezza”. Permanenza in serie D che per mister Luigi Sanchez passa inevitabilmente per lo scontro diretto contro l’Atletico Uri, ad oggi avanti di tre punti in classifica: “Oggi sai che sei a due punti della retrocessione, se vince l’ultima e io perdo sono fuori. Bisogna avere il coraggio di sapere la situazione e affrontarla con il massimo dell’impegno, dando tutto in campo rimanendo lucidi e di qualità. Qualità è la parola che ripeto ai ragazzi, perché fame e cattiveria non sono mai mancati, ma serve non sbagliare in difesa o la possibilità di gol”.

Sanchez uomo del destino

Il ritorno di Sanchez è caratterizzato da quell’energia intramontabile che ha contraddistinto la prima parte del suo periodo in panchina, poi smorzato da tutta una serie di situazioni che hanno portato all’esonero. Un uomo che ha continuato a seguire la squadra anche durante la gestione Condemi, che conosce la propria rosa, che necessita secondo Sanchez della sua personalità :”Fin quando sono riuscito a dare la mia carica alla squadra, ci siamo tolti belle soddisfazioni. Quando sono calato io, è calata la squadra e ho preferito rassegnare dimissioni. Se ci salveremo l’impresa sarà dei ragazzi, se falliremo la faccia ce la metterò io”.