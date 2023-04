Scafati. Dolore in città per la morte del piccolo Pasquale (Video)

Choc a Scafati per la morte di un bimbo di soli 12 anni. Il piccolo dieci giorni fa è rimasto vittima di un grave incidente domestico. Aveva infatti cercato di alimentare il fuoco del camino con l’alcool. In pochi attimi è stato avvolto dalle fiamme. I genitori hanno provato a soccorrerlo, poi la disperata corsa all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stato sottoposto a cure e interventi dallo staff dell’ospedale per le ustioni provocate dal ritorno di fiamma.







L’operazione

Operato tre volte in questi giorni i medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi. Poi il triste epilogo, il piccolo non ce l’ha fatta gettando nella disperazione la famiglia e l’intera comunità scafatese.

Il servizio è di Alfonso Romano e Aldo Severino