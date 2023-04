Ladro sfortunato tenta scippo ma c’erano i carabinieri

Il ladro sfortunato. Pensava che fosse la solita fruttuosa azione criminosa a basso rischio ma non aveva fatto conti con i militari dell’arma, in pattugliamento nella zona. Finisce dunque male il tentativo di scippo di un ladro. L’uomo era intento a scippare la borsa a una donna ma non si era reso conto di avere i Carabinieri alle spalle.







Colto sul fatto

Colto sul fatto durante uno scippo i carabinieri della locale stazione di Acerra hanno arrestato per furto con strappo un 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era appostato in Piazza Duomo in sella al suo scooter quando ha strappato la borsa alla donna di passaggio sulla pubblica via.







La presenza dei Carabinieri

I militari poco distanti assistendo alla scena hanno raggiunto il 29enne bloccandolo prima potesse dileguarsi. Il giovane ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Continuano gli accertamenti per verificare il coinvolgimento del soggetto in altri due furti commessi con le stesse modalità e nello stesso comune.

ReCro