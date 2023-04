Salerno e provincia. Reclutamento personale medico per il 118

L’ ASL di Salerno pubblica un avviso per il reclutamento dei medici da destinare all’emergenza sanitaria territoriale, ovvero al trasporto degli infermi e l’attività complessiva del 118 sul territorio di ambito. La ASL, come riporta il quotidiano “Il Mattino”, ha proceduto a una ricognizione del personale per il 118 come scritto in delibera, mettendo in evidenza le vacanze per i servizi di emergenza territoriale di personale in organico al 1°marzo 2023 che sarebbero 100 unità.







La ricognizione

In seguito alla ricognizione si è proceduto alla pubblicazione degli incarichi vacanti e l’avviso invitando i medici interessati a presentare domanda entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Burc regionale. L’azienda sanitaria salernitana, sollecitata soprattutto dalle parti sindacali, si prefigge, in primis, di colmare possibilmente parte dei vuoti di organico ormai criticità dell’emergenza territoriale.

La denuncia sindacale

In primo piano la denuncia dello Smi, il Sindacato medici italiani, che con una nota avrebbe diffidato l’Azienda sanitaria locale mettendo in evidenza la mancanza di personale medico specializzato, nelle attività di continuità assistenziale e di ex guardia medica, e quelli referenziati e disponibili spesso costretti a far parte del personale di bordo delle ambulanze del 118. Per i sindacati non sono concepibili disservizi e soprattutto vanno evitate situazioni di rischio, sia per i pazienti e per il personale medico, appunto con l’impiego forzato di medici di guardia o con ambulanze usate come semplice servizio di trasporto, solo con soccorritore e autista a bordo.

Distretti in affanno

Censiti anche i distretti carenti di personale medico specializzato: il distretto sanitario 66 di Salerno, il 63 di Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi, il 69 Capaccio / Roccadaspide, il 70 Vallo della Lucania – Agropoli, e il 71 di Sapri con 6 «carenze» per distretto. Al limite il servizio nell’agro.

ReCro