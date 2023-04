Pagani. Si aprono le porte della Madonna per la Santa Festa (video)

Si aprono le porte del Santuario, iniziano ufficialmente i festeggiamenti a Pagani dedicati alla Madonna del Carmelo, detta delle Galline. Decine di migliaia di persone hanno atteso in piazza d’Arezzo e in prossimità della chiesa mariana la tradizionale inaugurazione delle festività, che continueranno con diverse iniziative religiose e laiche fino al prossimo 23 Aprile. Un ritorno storico della rassegna religiosa ma anche identitaria per la comunità paganese e dell’agro in generale, iniziato sotto il miglior segno possibile. Anche perché il rischio pioggia è stato scampato veramente per poche ore, visto che in mattinata una bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio lasciando spazio al sole proprio nelle ore precedenti l’inizio delle funzioni religiosi.

Modello

Festività della Madonna del Carmelo che diventano un modello di organizzazione istituzionale, applaudito anche dalla massiccia presenza delle istituzioni invitate da palazzo San Carlo per l’occasione.







Le autorità presenti

Presenti tantissimi rappresentanti delle amministrazioni limitrofe, da Angri passando per San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Nocera Inferiore, Striano, Roccapiemonte, Sant’Egidio del Monte Albino, Siano e non solo. Le celebrazioni, diventate ufficialmente patrimonio immateriale della Regione Campania, hanno attratto la partecipazione anche del consigliere regionale Franco Picarone, dell’europarlamentare Lucia Vuolo fino al senatore on. Gianluca Cantalamessa e al vicepresidente del Senato della Repubblica Maurizio Gasparri.

Il servizio è di Alfonso Romano