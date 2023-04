Sant’Antonio Abate. Inaugurazione “Parco della gentilezza” ancora un rinvio.

L’ appuntamento di inaugurazione del parco della gentilezza a Sant’Antonio Abate, questa volta è stato spostato a data da destinarsi.

L’apertura in un primo momento era prevista per il primo aprile, poi spostata al 16, per il terribile lutto che ha investito il territorio, la morte di Giovanni, il bimbo deceduto a scuola per infarto, ora un nuovo rinvio, questa volta a data da destinarsi.

Queste le parole della sindaca.

“Desideriamo informarvi che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per questa domenica, l’inaugurazione del nostro amato Parco della Gentilezza sarà rinviata.

La decisione è stata presa per garantire un evento speciale e sicuro, in grado di esprimere al meglio i principi di inclusione e gentilezza che vogliamo promuovere nella nostra comunità. Nonostante questo contrattempo, non temete! Sappiamo bene che la gentilezza – essenza del nostro parco – richiede tempo e dedizione, ed è per questo che siamo determinati a offrirvi un’inaugurazione all’altezza delle aspettative. Stiamo lavorando per trovare una nuova data che permetta la partecipazione di tutte le istituzioni e degli artisti coinvolti nel progetto, in modo da rendere la cerimonia un grande momento di festa per tutta la comunità.

Ringraziamo tutti voi per la comprensione e l’entusiasmo dimostrato finora!

Comunicheremo il prima possibile la nuova data d’apertura, con l’impegno costante di fare del nostro parco un luogo di incontro e serenità per tutti.

Aldo Severino