Città di Solofra-Scafatese 2-0. I gialloblù cadono nell’ultima gara del campionato di Eccellenza; la squadra di mister Liquidato si posiziona al terzo posto ed in semifinale playoff affronterà l’Audax Cervinara. Il Città di Solofra, invece, affronterà l’Agropoli.

Città di Solofra-Scafatese 2-0: la cronaca del match

Al “Gallucci” la gara si mette subito in discesa per i padroni di casa che al 14′ sbloccano la gara Nicola Rapolo, che con una perla su punizione porta i suoi in vantaggio. Passano appena 7 minuti ed i padroni di casa raddoppiano al 21′ con Di Giacomo, lesto a sfruttare un errore della retroguardia giallobleu. Prima della fine della prima frazione gli uomini di Fiume mancano di poco il colpo del ko con Sabatino che a botta sicura non riesce a capitalizzare la sponda di Robustelli.

Nella ripresa Liquidato prova a smuovere la gara inserendo Salvatore ed è proprio il nuovo entrato che centra in pieno la traversa al 47′. Il clima incide sull’andamento della sfida e l’occasione per la Scafatese arriva al 58’ con un tiro insidioso di Napolitano che però non inquadra lo specchio. I ritmi si abbassano notevolmente con le due compagini ormai convinte del loro posizionamento in classifica. All’84’ arriva l’ultimo squillo dei canarini con un colpo di testa di Tagliamonte che è impreciso.

Città di Solofra-Scafatese 2-0: il tabellino

SOLOFRA: Cibelli, Cuomo, Palumbo (89′ Chiocchi), Robustelli 04, Catalano, Rapolo, Iuliano 04, Vatiero (78′ Cataldo), Sabatino (72′ Lettieri), Di Giacomo, Somma (75′ Senatore).

A disposizione: Odore 05, Chiocchi 03, De Maio, De Stefano 03, Cataldo, Ronga, Lettieri, Anzalone, Senatore.

All: Fiume Rocco

SCAFATESE: Colantuono 03, Iommazzo, Manzo (28′ Frulio), Napolitano (78′ Scognamiglio 04), Trezza, Masullo, Canale, Costantino (92′ Evacuo), Tagliamonte, Di Pasquale 03, Solimeno 04 (Salvatore 04).

A disposizione: Botta 04, Scarpati, Esposito, Alvino, Evacuo, Salvatore 04, Frulio, Scognamiglio 04, Cavaliere.

All: Liquidato Stefano

RETI: 14′ Rapolo, 21′ Di Giacomo

Arbitro: Andrea Prencipe di Tivoli

Assistenti: Marco Infante di Battipaglia e Luca Vatiero di Agropoli

AMMONITI: Masullo (SC), Costantino (SC), Frulio (SC). Calci d’angolo: 4-3.