Scafati al voto: una poltrona per cinque tutti i numeri dei candidati (video)

Sono: Corrado Scarlato, Cristoforo Salvati, Francesco Carotenuto, Michele Grimaldi e Pasquale Aliberti i candidati sindaci che si contenderanno il prossimo governo comunale scafatese.







Le 24 liste

Ventiquattro le liste presenti per 555 candidati consiglieri, la commissione elettorale impegnata fino a serata inoltrata. Inizia così ufficialmente la campagna elettorale nel comune di Scafati dopo i mesi di commissariamento straordinario dovuti alla sfiducia all’ex sindaco Cristoforo Salvati. Corrado Scarlato, Cristoforo Salvati, Francesco Carotenuto, Michele Grimaldi e Pasquale Aliberti non vivono scandali dell’ultimo minuto e hanno il via libera per l’appuntamento elettorale che si terrà il prossimo 14 e 14 Maggio, con il ballottaggio previsto per il 28 e 29 del mese.







I fatti

La Cronaca. Sin dalla mattinata presto hanno iniziato a visitare palazzo Mayer tantissimi rappresentanti delle liste elettorali, dopo che nella giornata di Venerdì solo Corrado Scarlato e Cristoforo Salvati si sono resi protagonisti delle prime presentazione.







Scarlato

Al primo, imprenditore a capo di una coalizione civica formata da diversi storici personaggi politici in rottura con il passato, va la medaglia per esser stato il più rapido a pubblicizzare i propri gruppi a supporto, ben 6 grazie all’appoggio di “Scafati Libera Rinasce”, “Polo Civico”, “Scafati Viva”, “Scafati nel Cuore”, “Liberaldemocratici Scafati” e “Scarlato Sindaco”.







Salvati

Sul velluto anche i gruppi di supporto di Cristoforo Salvati, che hanno completato la loro formazione che conterà su 4 liste, a partire da “Fratelli D’Italia” e arrivando alle civiche “Lista Salvati”, “Scafati Riparte”, “Stiamo con Scafati”. Lista dopo lista, candidato dopo candidato, l’aria a palazzo Mayer inizia a farsi sempre più pesante. Un primo motivo si ritrova ovviamente nella densità di protagonisti da destra e sinistra presenti, in un clima che raggiunge anche episodi di aperta tensione, soprattutto fuori dalle mura comunali. Il secondo motivo, più rilevante ai fini della cronaca, è di stampo burocratico, con i controlli fitti e legittimi di ufficio e commissione elettorale che arrivano a bloccare pian piano sempre più la macchina amministrativa. Due i fattori scatenanti dello stallo: l’arrivo in poche ore di quasi 500 candidati consiglieri da controllare e l’assenza in qualche caso della documentazione necessaria. Così, nonostante la chiusura determinata dell’ufficio elettorale a mezzogiorno, le operazioni sono continuate durante tutta la giornata. Un ruolo fondamentale ce l’avuta la commissione elettorale centralizzata di Nocera Inferiore, che in un secondo controllo hanno chiesto in qualche caso vere e proprie integrazioni.

Carotenuto e Grimaldi

Nessun problema per Francesco Carotenuto, che presenta a suo fianco le tre liste a supporto “Carotenuto Sindaco”, “Free Scafati” e “Scafati Arancione”, ufficializzate nel pomeriggio così come l’avversario nel centrosinistra Michele Grimaldi. Per l’ex consigliere comunale ci saranno a supporto “Partito Democratico”, “Sinistra Italia-Europa Verde”, “Movimento 5 Stelle” e “Per le Persone e la Comunità”.









Aliberti

Ultimo ad avere il via libera alla presentazione delle proprie liste il candidato sindaco Pasquale Aliberti, con i gruppi che si sono prolungati fino a sera proprio a seguito di alcuni dei problemi sopracitati. Con sette liste rappresenta la coalizione più ampia numericamente con oltre 150 candidati consiglieri, e con lui ci saranno “Forza Italia”, “Noi Moderati”, “Lega”, “Azzurri”, “Grande Scafati”, “Alleanza Popolare” e “Avanti Scafati”.

Una chiusura tranquilla

La giornata si conclude così senza scandali dell’ultima ora, con la macchina istituzionale sotto pressione ma capace di reggere l’onda burocratica. Rimane sullo sfondo però la confusione delle ultime concitate ore precedenti la chiusura dell’ufficio elettorale, certificata anche dalla presenza temporanea delle forze dell’ordine.

Il servizio è di Alfonso Romano