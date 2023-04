Jeep Renegade, la scelta migliore per i professionisti

Jeep Renegade, per i professionisti che vogliono coniugare sicurezza e performance. Leggi con attenzione. Scopri quanto può essere vantaggioso noleggiarla ORA.

Spazio, brio e look da “dura”: rappresenta una delle migliori soluzioni per chi lavora e vuole rimanere al passo con l’innovazione tecnologica: un SUV compatto e versatile in grado di adattarsi sia alle esigenze professionali che alle necessità personali, il giusto compromesso tra impatto ambientale, costi di gestione e sicurezza dei driver.

Jeep Renegade è comoda e spaziosa, garantisce il massimo comfort del conducente durante le trasferte di lavoro, con una buona capacità di carico (baule da 351 litri) ed un abitacolo in grado di accogliere in modo ottimale 5 adulti.

Le nuove esigenze di mobilità dei professionisti richiedono veicoli affidabili e sicuri. Sulla Jeep Renegade sono presenti sistemi evoluti per l’assistenza alla guida, con una dotazione ADAS adeguata per la massima tutela, airbag per guidatore e passeggeri, con attivazione multistadio per ottimizzarne l’apertura e la protezione anche dagli urti laterali. L’auto è dotata di oltre 60 sistemi per la sicurezza attiva e passiva, tra cui il riconoscimento dei segnali stradali ed il monitoraggio degli angoli ciechi.

Propone tecnologie avanzate per il mantenimento della corsia di marcia, il controllo della distanza ed un sistema evoluto per aiutare il conducente ad evitare le collisioni. Non manca anche il Park Assist, con telecamera posteriore per il parcheggio per una visibilità sempre perfetta.

Un’auto come la Jeep Renegade propone uno dei migliori sistemi di infotainment sul mercato, con la nuova generazione dell’impianto integrato Uconnect, schermi touchscreen in alta definizione fino a 8,4 pollici, dotati di tantissime funzionalità smart.

Inoltre, dal display di bordo si possono controllare tutte le principali funzioni dell’auto, dalla regolazione del climatizzatore al monitoraggio dei sistemi di sicurezza del veicolo. La nuova interfaccia utente è davvero semplice da usare, con l’integrazione dei comandi vocali per ridurre distrazioni al volante. Sullo schermo touch è possibile avere tutte le informazioni del telefono per controllare telefonate, messaggi, e-mail e notifiche delle app in modo facile, sicuro e veloce.

Per chi lavora questo significa migliorare il comfort a bordo, aumentare la produttività ed ottimizzare i tragitti con informazioni sul traffico in tempo reale. In particolare Jeep Renegade Limited con l’affidabile motorizzazione Multi jet 1.6 da 130 cv, con trazione anteriore, raggiunge i 178 Km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 9,8 secondi.

Tanti i vantaggi di chi noleggia a lungo termine una Jeep Renegade per lavorare senza stress, senza preoccuparsi di manutenzione e spese accessorie ed in condizioni ottimali sotto tutti i punti di vista.