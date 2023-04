Da Boston arriva la bella notizia. Maria Rosaria è stata dimessa, la gioia della famiglia

La fine di un incubo

Finalmente l’incubo per la piccola e la sua famiglia è finito, in fondo al tunnel è tornata la luce e il sogno per ridare a Maria Rosari una vita “normale” è diventato realtà. Dopo l’operazione perfettamente riuscita, a cui la bambina si è sottoposta il giorno di Paquetta, ora arriva la felice notizia delle sue dimissioni

La gioia dei genitori

Sono i genitori della piccola ha dare la notizia postando un messaggio su Facebook. “Salve a tutti da Boston – spiegano con gioia i genitori – vi vogliamo comunicare con grande emozione che alle ore 20:00 del giorno 18 aprile Mariarosaria è stata dimessa dal Boston Children’s Hospital, siamo sorpresi e increduli, non ci aspettavano tutto ciò, solo 8 giorni dopo l’intervento di doppio switch arterioso siamo rientrati a casa qui a Boston, dove resteremo per la riabilitazione e i successivi controlli, fino a quando i dottori non ci diranno che possiamo rientrare a Castellammare”.

“Emozioni uniche che non riusciamo a esprimervi sembra un sogno tutto ciò. In Italia proseguiranno controlli periodici in stretto contatto con l’equipe cardiologica seguita dal dottor Gerard Marx e successive visite cardiologiche qui a Boston. Grazie ancora a tutti voi, un sogno che è diventato realtà”.

La luce in fondo al tunnel e il miracolo

Un grande sospiro di sollievo per la famiglia, per la comunità di Castellammare ma anche per le migliaia di persone che con grande apprensione hanno seguito la vicenda di Maria Rosaria e insieme hanno realizzato una catena di solidarietà che ha permesso di raccogliere circa 250 mila euro, la cifra per far “volare” la piccola Mariarosaria in America e per poterle regalare il miracolo di una operazione salvavita.