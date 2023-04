Calpazio ad un passo dal ritorno in Eccellenza, con la Pro Sangiorgese che spera; tutto ancora aperto in zona playoff e playout.

Promozione, girone D. I verdetti più importanti del girone arriveranno dopo gli ultimi 90 minuti di gioco. Infatti la Calpazio, attualmente prima a quota 63, si trova a 2 punti di vantaggio dalla Pro Sangiorgese seconda. La squadra allenata da De Cesare sarà obbligata a vincere in casa del Sapri. Qualora i granata dovessero uscire sconfitti e la Pro Sangiorgese dovesse vincere, sarebbero proprio quest’ultimi a strappare il pass diretto per la promozione in Eccellenza. In caso di arrivo a pari punti tra le “due prime” si disputerà uno spareggio in casa di chi ha lo scontro diretto a favore.

Sapri-Calpazio non sarà decisiva soltanto ai fini dell’alta classifica, bensì anche per il discorso salvezza. Se i padroni di casa dovessero perdere sarebbero condannati alla retrocessione diretta in Prima Categoria. Il destino, però, non è nelle loro mani; infatti se l’U.S. Poseidon, che si trova a 2 lunghezze di distanza dal fanalino di coda, dovesse vincere nella sfida contro il Victoria Marra, qualsiasi risultato per il Sapri sarà vano.

In zona playoff al momento la sfida tra terza e quarta classificata sarebbe Victoria Marra- Atletico San Gregorio, con questi ultimi certi di dover giocare la gara dei playoff. Per la gara tra seconda e quinta bisognerà attendere gli ultimi 90 minuti per vedere la differenza di punti che, se dovesse essere maggiore di 10 punti, farebbe accedere la seconda classificata direttamente al turno successivo. In zona playout attualmente le due sfide sarebbero Nocera Superiore-Poseidon e Real Palomonte-Herajon. Anche in questo caso, però, bisognerà attendere l’ultima sfida dato che il Nocera Superiore può ancora sperare nella salvezza diretta se dovesse esserci un passo falso della Sarnese in casa del Sant’Egidio. Dunque bisognerà attendere ancora qualche giorno per ricevere tutti i verdetti definitivi del girone D di Promozione.