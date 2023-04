Alfonso era malato di tetraplegia, è spirato oggi a 49 anni. Viveva un calvario per via della sua malattia, riceveva attestati di stima e vicinanza da tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene.

Sant’Egidio del Monte Albino. Lutto, si spegne Alfonso Pepe, da tempo malato

Alfonso era malato di tetraplegia, è spirato oggi a 49 anni

Viveva un calvario per via della sua malattia, Alfonso stimato e ben voluto a Sant’Egidio del Monte Albino, riceveva attestati di stima e vicinanza da tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Negli ultimi tempi anche la Protezione Civile, per la sua situazione complicata, non gli faceva mancare il supporto e tutte le cure di cui aveva bisogno.

La tetraplegia è una paralisi che coinvolge tutti e quattro gli arti e il torso. In genere la paralisi riguarda non solo il movimento ma anche i sensi. Alla base della tetraplegia c’è un danno cerebrale o al midollo spinale. Alfonso per questa sua patologia ha sofferto molto.

Pieno di forza, ma soprattutto di pazienza per affrontare quello che la vita gli aveva riservato, ha sempre trovato nella famiglia e nel prossimo un grande sostegno e un valido aiuto.

Figlio di Raffaele, il fratello è titolare di un negozio di telefonini, una famiglia unita nel dolore.

I funerali si terranno domani 21 aprile alle ore 10,30 nella Chiesa dei Ss. Martiri San Lorenzo e San Diodato.

Alla famiglia e a tutti coloro che conoscevano Alfonso le condoglianze dell’intera redazione di Agro24

Aldo Severino