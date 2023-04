Il bimbo, di 11 anni, deceduto per gravi ustioni causate da un ritorno di fiamma di alcol utilizzato per accedere il camino di casa.

Scafati. Funerali per il piccolo Pasquale Vitiello.

I funerali

Si terranno domani 21 aprile a Scafati nella Parrocchia di S. Vincenzo Ferreri alle ore 16,00, i funerali del piccolo Pasquale Vitiello, lo sfortunato bimbo di 11 anni, deceduto a causa di gravi ustioni provocate da un ritorno di fiamma di alcol utilizzato per accedere il camino di casa. I funerali in un primo momento erano stati bloccati dopo che la magistratura aveva sequestrato la salma per avviare gli esami autoptici.

Il fatto

Il bimbo, solo a casa, pochi giorni fa, ha preso una bottiglia di alcol, per alimentare le fiamme di un camino, generando un ritorno di fiamma, che gli ha causato ustioni gravi su tutto il corpo.

L’equipe medica del Santobono

È stato una decina di giorni ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli.L’equipe medica, del reparto grandi ustionati, ha fatto il possibile per salvare il ragazzino, facendo anche arrivare lembi di pelle per il ricambio e accelerarne la guarigione, ma la sorte si è accanita. Pare che il decesso sia avvenuto per una crisi respiratoria.

L’ inchiesta

La procura di Nocera Inferiore ha aperto un inchiesta e, dopo aver disposto l’autopsia sul corpo del povero bimbo, ha scritto nel registro delle persone indagate, pare come atto dovuto, il papà, la mamma e uno zio, per omicidio colposo. Subito dopo la salma del piccolo Pasquale è stata liberata per i funerali.

Alla famiglia del piccolo Pasquale le condoglianze di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino.