Angri. Eccezionale salvataggio di una civetta in Villa Comunale

Una civetta è stata messa in salvo stamattina ad Angri, in villa comunale. Fortunatamente ora è al sicuro ed è in buone mani.

L’eccezionale salvataggio è avvenuto nei giardini di villa Doria, per tutti la villa comunale, sul posto erano presenti l’assessore delegato all’ambiente Ciro Calabrese e la comandante della polizia locale Anna Galasso.

Il raro esemplare di rapace è stato individuato questa mattina nel polmone verde cittadino, subito si sono attivati i soccorsi per portare in salvo il volatile.

La civetta è molto diffusa dalle nostre parti.

I suoi ambienti preferiti si trovano nelle vicinanze degli abitati, dove abbonda la presenza umana, sia in pianura sia in collina. In Italia è diffusa come nidificante nelle zone pianeggianti e collinari a quote generalmente inferiori ai 700 metri, tranne sporadiche e modeste penetrazioni nei fondovalle alpini e appenninici, a quote comunque generalmente inferiori ai 1.000-1.200 metri.

E’ un uccello tipicamente notturno, ma resta vigile anche nel resto della giornata.