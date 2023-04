Pagani. Partenza dei cantieri, si cercano collaborazioni tecniche

Comune di Pagani, in arrivo un avviso pubblico per dare nuova linfa agli uffici delegati ai Lavori Pubblici. Ci sono milioni di finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da non perdere.

L’iniziativa

La giunta del sindaco Lello De Prisco su proposta dell’assessore delegato Augusto Pepe ha attuato una nuova misura organizzativa che prospetta l’inserimento in palazzo San Carlo di figure specializzate esterne al fine di redigere quanto più velocemente possibile le documentazioni necessarie per concludere le gare d’appalto che riguardano il più largo piano di lavori pubblici nel territorio.

La necessità

Difatti nel piano triennale di opere pubbliche del comune paganese sono previsti nei prossimi mesi l’inizio di un totale di ben 14 interventi nel territorio comunale, con una spesa complessiva che supera gli otto milioni e mezzo di euro. In alcuni casi i lavori sono già iniziati, basti pensare alla riqualificazione del plesso Manzoni o ai primi lavori di manutenzione stradale. Ma c’è ancora tanto da capitalizzare, con dieci opere che aspettano ancora la conclusione dell’iter burocratico. Opportunità che rischiano di mandare definitivamente in crisi però gli uffici comunali, in grave carenza d’organico a fronte di così tantei tematiche da tutelare e portare a termine.

Pepe “Avviamo i cantieri”

Da qui l’idea di Pepe per provare a recuperare il ritardo obbligato di palazzo San Carlo sull’argomento. “Abbiamo necessità di creare un ufficio provvisorio da affiancare al RUP, nel quale inserire un supporto specialistico da parte di privati esterni per accelerare quanto prima su una serie di interventi nel territorio comunale che attendono la conclusione della redazione necessaria per andare in gara d’appalto” ha spiegato il vicesindaco Augusto Pepe “La mancanza di personale comporta ritardi nella produzione di studi di fattibilità e tanto altro. Abbiamo delle scadenze impellenti che necessitano di essere rispettate, per noi è obiettivo primario andare in gara nei prossimi mesi su interventi come quelli della rigenerazione urbana e della ristrutturazione di diverse strutture comunali”. La speranza per il vicesindaco Augusto Pepe si ritrova nelle future assunzioni, che vedranno in prima linea proprio gli uffici in questione. Per questo si prospettano periodi di collaborazioni non lunghi, anche se Pepe avverte “Al momento la categoria da un punto di vista privato è molto impegnata a lavorare su questioni nazionali come il bonus 110, allontanando gli stessi dal mondo pubblico. Per questo quando presenteremo l’avviso pubblico dovremo sperare in una partecipazione assolutamente non scontata” concludendo “ L’obiettivo è provare a tamponare fino al prossimo Giugno, quando l’amministrazione dovrà essere in grado di assumere qualche dipendente per gli uffici, cruciale per dare quanto prima continuità e maggiore sostenibilità al servizio”.