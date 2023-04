Il Comune di Pimonte e la Proloco presentano la prima edizione di “Hanami a Pimonte”

Il Comune di Pimonte insieme alla Proloco cittadina comunicano che a causa delle sfavorevoli previsioni meteorologiche di domenica 16 Aprile la prima data di “Hanami a Pimonte” è stata rinviata al giorno 25 Aprile.

L’iniziativa

Il Comune di Pimonte e la Proloco Pimonte presentano la prima edizione di “Hanami a Pimonte”

Il significato

E’ il termine giapponese che si riferisce alla tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi, principalmente alla fioritura dei ciliegi giapponesi.

L’appuntamento

L’appuntamento è il 23 e 25 aprile dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per poter godere di questo evento ispirato alle similitudini tra le nostre terre e le terre del Giappone.

Passeggiate, relax giochi, balli e pic nic

Sarà possibile passeggiare e rilassarsi sotto i tanti ciliegi pimontesi in fiore con alle spalle il Monte Faito e sullo sfondo il mare e il golfo di Napoli. I visitatori potranno accedere all’area pic nic, gustando tipiche pietanze giapponesi rivisitate in chiave nostrana, preparate dall’agriturismo La Quiete con il supporto dell’istituto Viviani di Agerola. Inoltre non mancheranno musica, balli e giochi per grandi e piccoli.

L’evento si svolgerà a Pimonte in Via Riatiello e per informazioni è possibile contattare il numero 333 4368813.