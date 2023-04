Nocera Inferiore. Grave 65enne colpito alla testa da un albero mentre potava le piante

L’incidente

Brutta disavventura per un 65enne, finito in rianimazione, a seguito di un incidente. L’episodio si è verificato in via Rullo alle 16 giovedì. Un pensionato di Nocera Inferiore stava potando degli alberi in un terreno adiacente alla sua abitazione, quando uno degli alberi si è improvvisamente staccato colpendolo alla testa.

I soccorsi

I familiari sentito il trambustoche hanno allertato il 118. Con l’ambulanza del 118 il 65enne è stato trasportato in codice rosso all’ ospedale Umberto I dove è stato posto ai primi accertamenti, da parte dei sanitari del pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasferito in rianimazione. Sul posto i carabinieri che hanno condotto le indagini per fare luce sulla vicenda.