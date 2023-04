Sarno. Le celebrazioni per la festa del 25 Aprile

Ritrovo dei partecipanti in Piazza IV Novembre con la cerimonia della deposizione di una Corona in onore delle vittime della Seconda Guerra Mondiale.

Sarno. Celebrazione Anniversario 25 Aprile

In occasione del 78° Anniversario della Liberazione – 25 Aprile 2023, il Comune di Sarno, con l’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con l’Associazione dei Mutilati ed Invalidi di Guerra e l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, ha organizzato una giornata di celebrazione, curata dall’ Assessore agli Eventi Anna Maria Della Porta e dall’Assessore alla Cultura Eutilia Viscardi, che prevede, alle ore 10.00 del 25 Aprile, il ritrovo dei partecipanti in Piazza IV Novembre, la Cerimonia con la deposizione di una Corona in onore delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e l’intervento musicale affidato alla Banda della Città di Sarno “Pietro Marmino”.

Successivamente, nell’ambito della rassegna letteraria

“Settembre libri e poi… Sarno città che legge”, in occasione anche dell’avvio dell’edizione dell’evento “Il Maggio dei Libri 2023, Se leggi sei forte”, patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e per la lettura, verrà presentato il libro di Enzo Landolfi, “Una stele per ricordare”.

Il volume, edito per PrintArt Edizioni, è un insieme “di storie personali, di tragedie, eroismi e di fallimenti, di risultati conseguiti e di obiettivi mancati”, così come evidenziato nella prefazione di Josè Elia.

Il libro racconta la storia delle giovani vittime di un bombardamento a Buccino in pieno secondo conflitto mondiale da parte di un aereo inglese. Oggi, una stele nel Parco della Rimembranza, nell’antica Volcei, ricorda i nomi dei quattordici fanciulli vittime del bombardamento del 16 settembre del 1943. Accanto alla memoria di questo triste avvenimento, l’Autore intreccia altri ricordi personali che fanno da sfondo ad uno spaccato storico di oltre mezzo secolo. Al volume è allegato un dvd di Mario Lo Bianco che sarà uno dei relatori insieme al Dott. Maurizio Pintore, alla Prof.ssa Katiuscia Troisi, al Dott. Alfonso Gargano, al giornalista Antonio Orza.

Enzo Landolfi, giornalista, scrittore, produttore e conduttore di svariati format televisivi, è già autore di diverse pubblicazioni, tra cui “158. Salerno. Una provincia da gustare” giunto alla sua ottava edizione.

L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di focalizzare l’attenzione dei giovani su una giornata che è dedicata soprattutto alla commemorazione di tutte le vittime della Seconda

Guerra Mondiale, al ricordo della lotta dei partigiani e della Resistenza contro la tirannia, un sacrificio che ha condotto l’Italia alla democrazia, perché come diceva Pietro Calamandrei “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.