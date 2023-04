La Calpazio vince e condanna il Sapri; per la squadra di De Cesare arriva il ritorno in Eccellenza.

Promozione, girone D. Dopo gli ultimi 90 minuti della stagione regolare sono arrivati i primi verdetti. La Calpazio dopo aver vinto con un netto 3-0 contro il Sapri ha ottenuto la promozione diretta in Eccellenza. Il grande lavoro di De Cesare ed i sacrifici della società sono stati ripagati con una grande rimonta e la vittoria del campionato. Il Sapri, invece, proprio come la capolista, ha abbandonato la categoria retrocedendo in Prima Categoria.

Stessa sorte anche per l’U.S. Poseidon travolta per 5-2 dal Victoria Marra e che per differenza punti con il Nocera Superiore (maggiore di 10) non disputerà i playout. Saranno invece Real Palomonte ed Herajon a giocarsi la permanenza in Promozione nello scontro salvezza in casa del Real Palomonte. Salvezza diretta dunque raggiunta anche per Sarnese e Temeraria.

La differenza punti è stata fondamentale anche in zona playoff, dato che la Pro Sangiorgese dopo aver vinto per 6-0 con l’Herajon ha raggiunto quota 64 punti. Il Centro Storico Salerno, pur vincendo per 3-2 contro la Temeraria ed arrivando a 53 punti in classifica, non è riuscita a ridurre la differenza di punti dal secondo posto e non disputerà i playoff. Per la compagine sangiorgese ci sarà da giocarsi direttamente la finale contro la vincente tra Victoria Marra ed Atletico San Gregorio. Per gli ultimi verdetti del girone D di Promozione bisognerà attendere le 2 gare di playoff e playout.